Mantila sanoo haastattelussa, että Venäjän mediahyökkäykset Suomea kohtaan ovat tiivistyneet ja käynnissä on systemaattinen valehtelukampanjointi. Suomessa on hänen mukaansa kasvava huoli Venäjän Suomeen kohdistamasta propagandasta.

– Uskomme, että tämän Venäjältä tulevan aggressiivisen vaikuttamisen tarkoituksena on luoda epäluottamusta johtajien ja kansalaisten välille ja saada meidät tekemään itsellemme haitallisia päätöksiä. Tarkoituksena on myös saada kansalaiset epäluuloisiksi Euroopan unionista ja antaa varoitus, että Suomen ei kannata liittyä Natoon, Mantila sanoo Reutersille.

Suomeen kohdistuvaa infovaikuttamista nähtiin Mantilan mukaan esimerkiksi syyskuussa, kun venäläinen tv-kanava kertoi Seinäjoella tapahtuneesta lapsikiistasta.

Venäläismedia kuvaili suomalaisia viranomaisia julmiksi, ja että venäläisperheet olisivat viranomaisten silmätikkuina. Raportin mukaan jopa paikalliset kuvailisivat Suomea säälimättömän ja järjettömän lapsiterrorin maaksi.

Suomen viranomaiset eivät voi kommentoida yksittäisiä tapauksia, mutta he ovat kiistäneet väitteet siitä, että venäläisiä kohdeltaisiin eriarvoisesti tai väärin.

Mantila arvioi jo viime keväänä Lännen Mediall , että Venäjä saattaa koventaa Suomeen kohdistuvaa propagandaa lähestyvän 100-vuotisjuhlavuoden takia.

– Hälytysmerkkejä näkyy jo. Venäjän mediassa Suomen itsenäisyyden laillinen perusta on haastettu monta kertaa. Mediassa epäillään, että olemme vahingossa päässeet itsenäiseksi, mikä on kyseenalaista, Mantila sanoi tuolloin.

Mantilan mukaan pahinta, mitä infovaikuttaminen voi saada aikaan, on se, että osa suomalaisista alkaa uskoa valheisiin.

Hän ei kuitenkaan usko, että niin kävisi.

Mantila on aiemmin myös painottanut, että erinomaisella peruskoulutuksella ja kansan sivistystason vaalimisella pystytään parhaiten vastustamaan infovaikuttamista.

Mantila johtaa ministeriöiden poikkihallinnollista, Venäjän informaatiosodankäyntiin varautuvaa työryhmää, jota on mediassa kutsuttu myös propagandan vastaiseksi iskuryhmäksi.

Työryhmä on kouluttanut virkamiehiä tunnistamaan propagandaa, ja valheellisiin väittämiin pyritään reagoimaan jo muutaman ensimmäisen tunnin aikana.

Limnéll: Suomen kirjoitettava itse oma tarinansa

Aalto-yliopiston professori, sotatieteiden tohtori ja kyberturvallisuusjohtaja Jarmo Limnéll arvioi torstaina Lännen Medialle, että Suomi tulee altistumaan tulevaisuudessa yhä enemmän infovaikuttamiselle.

Limnéll sanoo, että Suomella on keinoja vastata vaikutusyrityksiin.

– Suomen pitää itse kirjoittaa oma tarinansa.

– Meillä pitää olla kirkkaana ajatus siitä, mikä on Suomi, mikä on meidän asemamme maailmassa, mitä me arvostamme, keitä me suomalaiset olemme ja mihin haluamme kulkea.

Myös Limnéll painottaa sivistystä, jonka avulla Suomi pärjää tulevaisuudessakin erilaisten vaikutuspyrkimysten edessä.

– Kyllä sivistys on kaikkein paras keino ymmärtää todellisuutta ja elää erilaisten tietolähteiden keskellä. Meillä on myös Suomessa vahva media, joka kumoaa valheita ja on aktiivinen ja luotettava toimija.

– Kun me itse tiedämme, keitä me olemme, tiedämme osaamisemme, ja meillä on niin sanotusti kotipesä kunnossa, niin siinä tapauksessa ulkopuolelta voi tulla mitä tahansa. Suomi ja suomalaiset kestävät, Limnéll pohtii.

Limnéllin toimittama Suomen idea -kirja (Docendo 2016) julkaistiin torstaina. Kirjassa useat suomalaiset vaikuttajat ja asiantuntijat pohtivat, millainen tulevaisuuden Suomen pitäisi olla. Limnéllin mukaan kirja samalla kannustaa suomalaisia pohtimaan Suomen tulevaisuuden ideaa ja tarinaa.

Kirjassa painotetaan, että mikäli Suomi ei itse kerro omaa tarinaansa, joku muu tulee ja kertoo sen meidän puolestamme.

JUHA VAINIO/LÄNNEN MEDIA