Ulkoministeriö on hiljattain perunut jo myönnetyn työpaikan hakijalta, koska tällä on Venäjän ja Suomen kaksoiskansalaisuus, kertoo Helsingin Sanomat. Lehti kertoo, että kuulemallaan puhelutallenteella ulkoministeriön virkamies sanoo, että perumisen syy on nimenomaan Venäjän kaksoiskansalaisuus.

Virkamies tarkentaa nauhoitteella syyksi sen, että Venäjän kansalaisiin voi kohdistua vaikuttamisyrityksiä Venäjän valtion suunnalta. Hän viittaa Venäjän lainsäädäntöön, joka ei hänen mukaansa käytännössä tunne kaksoiskansalaisuutta. Maan lainsäädännön mukaan jokainen Venäjän kansalainen on velvollinen auttamaan maan turvallisuusviranomaisia, lehti kertoo.

Virkamiehen mukaan päätöksessä perua työpaikka on kyse ministeriön omasta käytännöstä Venäjän kaksoiskansalaisten suhteen.

HS kertoo, että ministeriö perui työtehtävän tekemättä hakijasta turvallisuusselvitystä. Niitä tehdään lähes kaikille ulkoministeriöön töihin pyrkiville, jotta mahdolliset sidonnaisuudet tai muut ongelmat tulisivat ilmi.

Lehti ei tavoittanut ulkoministeri Timo Soinia (ps.) kommentoimaan tapausta. Lehden tavoittama ulkoministeriön valtiosihteeri Peter Stenlund sen sijaan kommentoi lehdelle, että ministeriö soveltaa voimassaolevaa lainsäädäntöä ja kohtelee kansalaisia yhdenvertaisesti. Stenlund kertoo, ettei hän tunne lehden mainitsemaa tapausta.

– Tiedossani ei ole, että pelkästään kaksoiskansalaisuuden perusteella olisi evätty tehtävä. Rekrytointipäätökset tehdään kokonaisarvioinnin pohjalta ja niihin vaikuttaa tietysti moni asia”, Stenlund sanoo lehdelle.

Hakija kertoo lehdelle nauhoittaneensa keskustelun oman oikeusturvansa takia, koska hän ei saanut päätöksestä kirjallisia perusteluja.

Puolustusvoimat vaatii Yleltä oikaisua kaksoiskansalaisia koskevasta uutisesta

Aiemmin tällä viikolla Yle uutisoi, ettei Puolustusvoimat ole viime aikoina ottanut töihin Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia. Lisäksi Ylen mukaan varusmiespalvelukseen tulevien Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisten koulutusta rajoitetaan.

Puolustusvoimat on vaatinut Yleä oikaisemaan aihetta koskevaa uutisointiaan. Puolustusvoimien mukaan Yle on vahingoittanut Puolustusvoimien mainetta uutisoinnilla, joka sen mukaan on virheellistä ja harhaanjohtavaa.

Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan päätoimittaja Riikka Venäläinen on vahvistanut, että oikaisuvaatimus on vastaanotettu ja Yle käsittelee sen rauhassa normaalin prosessin mukaisesti.

Jussi Niinistö: Vahinkoa suhteille

Puolustusministeri Jussi Niinistön (ps.) mukaan Yleisradio on aiheuttanut vahinkoa Suomen ja Venäjän suhteille väitteillä kaksoiskansalaisten kohtelusta. Niinistön mukaan kyse on uutisankasta ja se on tulkittu Venäjän mediassa niin, että venäläisiä sorretaan Suomessa.

– Ihan samaan tapaan kuin lapsikaappausuutisia on käytetty Venäjällä Yle on tätä uutisankkaansa käyttämällä aiheuttanut vahinkoa Suomen ja Venäjän suhteisiin, Niinistö sanoi eduskunnassa STT:lle.

Hän peräänkuuluttaa Ylen vastuuta tiedonjulkistuksessa.

– Yle antaa uutisen, että Suomessa salaa sorsitaan venäläisiä armeijassa. Miltä se vaikkapa venäläisestä kuulostaa? Onko se hyvä? Se ei ole totta. Suomessa kohdellaan varusmiehiä yhtäläisesti.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) on puolestaan kommentoinut, ettei usko, että Ylen uutinen olisi aiheuttanut suurta vahinkoa Suomen ja Venäjän suhteisiin.

