Ahtisaari on Nobelin rauhanpalkinnon voittaja vuodelta 2008. Nobel-komitean kotisivuilla Ahtisaari on listattu Venäjän federaation alle, koska hän on syntynyt Viipurissa vuonna 1937.

Nobel-komiteasta sanottiin HS:lle, että komitea ei voi tehdä poikkeuksia yksittäisten nobelistien kohdalla. Sen mukaan voittajia ei ole haluttu listata kansallisuuksien mukaan, koska monien voittajien kansallisuutta on vaikea selvittää.

Konfliktinratkaisujärjestö CMI:stä kerrotaan STT:lle Ahtisaaren tietävän tapauksesta, mutta hän tai CMI ei halua kommentoida asiaa.

Kosovon rauhansuunnitelman laatineen Ahtisaaren palkitseminen herätti aikoinaan vastustusta Venäjällä. Muun muassa venäläislehti Pravda ihmetteli, kuinka Nobel voitiin myöntää "sodanlietsojalle". Maan nykyinen varapääministeri Dmitri Rogozin puolestaan sanoi, että Ahtisaaren palkitseminen on häpeä Nobel-komitealle.

