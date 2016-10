SDP on noussut niukasti maan suosituimmaksi puolueeksi ohi keskustan, käy ilmi Helsingin Sanomien teettämästä kannatusmittauksesta. Gallupin mukaan SDP:n kannatus on kasvanut 21,3 prosenttiin, kun keskustan suosio on pysynyt ennallaan 20,9 prosentissa. Kolmantena on kokoomus 17,7 prosentilla.