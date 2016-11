– Syy Trumpin valintaan on tyytymättömyys poliittiseen järjestelmään ja usko siihen, että tällainen ulkopuolelta tuleva bisnesmies pystyy auttamaan maata. Populismi kulminoituu, kun ei olla poliitikkoihin tyytyväisiä, Harkimo sanoo.

Yhtenä syynä Trumpin suosioon hän pitää johtajuuden kaipuuta.

– Hän on johtanut omia bisneksiään ja antanut kuvan että hän on hyvä johtaja. Siitä ihmiset tykkäävät, kun on huonot ajat tai ihmisellä itsellä ei mene hyvin, Harkimo analysoi.

Harkimo pitää Trumpin kampanjaa taitavasti hoidettuna.

– Ihmiset sanovat,että hän möläyttelee asioita. Itse olen varma, että asiat, joista hän puhuu, ovat tarkoin harkittuja, että ne uppoavat ihmisiin. Hänen sloganinsa Make America great again on aivan briljantti.

Harkimo ei usko, että Trump pystyy lunastamaan lupauksiaan, vaan hänelle käy kuin perussuomalaisille.

– Trump sanoi, että hän laittaa Hillary Clintonin vankilaan, mutta nyt hän kehui hänet maasta taivaisiin. Nyt kun Trumpista on tullut presidentti, hänen pitää muuttaa mielipiteitään ja koota ne, jotka hän on tähän mennessä rikkonut. Hänen pitää parsia kahtia jakaantunut maa umpeen, se, mitä hän on aiheuttanut kahden vuoden aikana.

– Kaikkia lupauksia on mahdoton toteuttaa. Sillä on merkitystä, jos hän pystyy parantamaan ihmisten elinolosuhteita ja nostamaan USA:n bruttokansantuotetta ja vähentämään työttömyyttä. Niitä ihmiset ajattelevat.

Kun molemmat olette Diilin vetäjiä, niin onko käynyt mielessä, että Trumpin menestys voisi nostaa myös sinut politiikassa vielä korkeammalle? Sinähän harkitsit taannoin kokoomuksen puheenjohtajaehdokkuutta.

– Ei ole käynyt mielessä, Harkimo nauraa.

AKI TAPONEN / LÄNNEN MEDIA