Henkilökortit ja passit voi ensi vuonna hakea Matkahuollon ja sen alihankkijoiden toimipisteistä. Noutopaikkoja on Matkahuollon omien toimipaikkojen ja asiamiestoimipaikkojen ohella muun muassa K-kaupoissa, Siwoissa, Valintataloissa ja R-kioskeissa. Siten noutopaikkojen määrä nousee aiemmasta 470:stä yli 700:aan noutopisteeseen.

Uudistus koskee myös pika- ja express-passeja. Aikaisemmin normaalilla toimitusajalla toimitettavia passeja on voinut noutaa vain R-kioskeista.

– Se liittyy tähän kilpailutukseen, eli nyt tapahtuu sopimusmuutoksia. Tietysti osa R-kioskeista pysyy verkostossa, jos niissä on Matkahuollon piste. Noutopisteet päivitetään meidän tietojärjestelmissä Matkahuollon pisteiksi, sanoo poliisihallituksen ylitarkastaja Tiina Rantanen.

Muutoksen taustalla on henkilökorttilain uudistus. Muutokset astuvat voimaan vuoden alussa. Tähän asti henkilökorttihakemuksen on voinut tehdä sähköisesti, mutta hakemus on vaatinut aina henkilökohtaisen käynnin poliisin lupapalvelupisteellä. Tällä hetkellä passin voi saada ilman käyntiä poliisiasemalla, jos tietyt ehdot täyttyvät. Samaa suunnitellaan myös henkilökorttiin.

– Henkilökorttilaki tulee voimaan vuoden alusta, mutta tätä kevennettyä menettelyä koskevat säännökset otetaan käyttöön vasta huhtikuun alusta lukien. Eli tiettyjen edellytysten täyttyessä voi henkilökortin saada ilman käyntiä poliisilaitoksella, sanoo Rantanen.

Valmista henkilökorttia noutaessa tulee mukaan ottaa noutoilmoituksessa mainittu lähetystunnus. Lisäksi henkilöllisyys tulee todistaa esimerkiksi esittämällä voimassaoleva passi tai henkilökortti. Ulkomailla suoratoimitusta ei ole, vaan henkilökortti luovutetaan edustustoista käsin.

Henkilökorttilain mukaan jatkossa ulkomailla oleskeleva Suomen kansalainen voi hakea henkilökorttia niistä Suomen edustoista, joissa annetaan passipalveluja. Hakemusta ei voi jättää sähköisesti. Edustustoista ei voi hakea alaikäisen ja ulkomaalaisen henkilökorttia tai väliaikaista henkilökorttia. Lisäksi uudessa henkilökortissa on siru, jota käytetään tunnistautumiseen eri verkkopalveluissa, sähköpostien ja dokumenttien salaamiseen sekä sähköisen allekirjoituksen tekemiseen. Sirun kansalaisvarmenteen tuottaa Väestörekisterikeskus. Siru on etäluettava, ja mahdollistaa kortin käytön ilman erillistä kortinlukijaa NFC-ominaisuuden omaavilla älypuhelimilla.

Siiri Arffman / LÄNNEN MEDIA