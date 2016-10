Kolmostien yllä oleva liikenneopasterakennelma on pudonnut tielle Tampereella Lahdesjärven liittymän kohdalla. Pelastuslaitoksen mukaan rakennelma putosi, koska henkilöauto törmäsi tien oikealla puolella olevaan taulurakennelman tolppaan. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä, mutta kiertotie on järjestetty.