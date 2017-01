– Se on meidän konkreettisin tavoite, siinä mitataan vaalien onnistumista, Niinistö sanoo STT:n haastattelussa.

Puolueen suunnitelmassa Helsinki seuraa Tukholmaa ja rajoittaa liikenteen saasteita ja melua. Ne korvattaisiin kävelykeskustalla, pyöräilyllä ja paremmalla joukkoliikenteellä. Silloin myös lapsiperheet muuttaisivat kaupungin keskustaan.

Vihreän kaupungin vastavoimaksi Niinistö asemoi toistuvasti juuri kokoomuksen eikä esimerkiksi maaseutua puolustavaa keskustaa. Niinistön mukaan kokoomus uskoo vanhakantaiseen autokaupungin dynamiikkaan.

Puolet ehdokkaista löytynyt

Vihreiden tavoitteena on saada vaaleihin ennätysmäärä eli 2 500 ehdokasta. Niinistön mukaan siitä on puolet kasassa ja tavoite on aikataulussa, sillä aiemminkin puolue on saanut puolet ehdokkaistaan vaaleja edeltäneiden kolmen kuukauden aikana.

– Vaalitulos voi olla mitä tahansa 10–15 prosentin välillä. Olemme selkeä uudistusvaihtoehto tälle hallitukselle, Niinistö kehuu.

– Ratkaisevaa on saada kannattajat uurnille.

