28-vuotiasta miestä potkaistiin rintaan puolitoista viikkoa sitten lauantaina Suomen vastarintaliikkeen mielenilmauksen yhteydessä. Mies kaatui ja löi päänsä. Hän kuoli vammoihinsa sairaalassa viime viikon perjantaina.

Rikoksista epäilty on vuonna 1990 syntynyt mies, joka on keskeinen ja näkyvä toimija uusnatsistisessa Vastarintaliikkeessä. Hänellä on kontollaan useita aiempia väkivallantekoja, joista hänelle on tuomittu sekä ehdollista että ehdotonta vankeutta.

Esimerkiksi vuonna 2010 mies kaatoi rikoskumppaninsa kanssa toisen miehen katuun ja potki miestä kasvoihin ja vartaloon. Vuonna 2011 mies töni ja repi konstaapelia yrittäessään estää poliisia ottamasta kiinni toista miestä. Vuonna 2008 hän löi ulkomaalaistaustaista miestä kääntöveitsellä selkään.

Pahoinpitelyjen lisäksi mies on tuomittu ainakin virkamiehen vastustamisesta, salakuljetuksesta, vaarallisen esineen hallussapidosta ja törkeästä vahingonteosta.

Silminnäkijöitä ja kamerakuvaa

Tutkinnanjohtaja Teemu Kruskopf ei ole kertonut, onko epäilty tunnustanut Asema-aukion tapahtumat. Poliisi on Kruskopfin mukaan tavoittanut muutamia tapauksen silminnäkijöitä.

STT:n haastatteleman silminnäkijän mukaan väkivaltaa edelsi sylkäisyele, jonka hänen ystävänsä teki lippuja pidelleitä uusnatseja kohti.

– Seuraavaksi puskista tuli lentopotku, joka osui häntä rintaan. Hän ei kerinnyt reagoida ollenkaan, mies kertoi.

Kaksikko ei miehen mukaan tiennyt uusnatsien tapahtumasta ennalta vaan osui paikalle sattumalta.

– Olimme viettämässä aikaa muuten vaan kaupungilla.

Kruskopfin mukaan valvontakameroiden kuvista näkyy sylkäisy maahan ja lisäksi se, kuinka epäilty juoksi noin kymmenen metriä uhrin perään ja potkaisi rintaan.

STT