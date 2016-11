Trumpin on kerrottu selvittävän keinoja, joilla Yhdysvallat voisi irtautua Pariisin sopimuksesta, joka astui voimaan marraskuun alussa. EU oli ratifioinut sopimuksen jo aiemmin.

Trump on nimittänyt Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston johtoon Myron Ebellin, joka tunnetaan ilmastoskeptikkona.

– Eihän tämä nyt anna minkäänlaista optimismia. Nasan tutkijatkin sanovat, että ilmastonmuutos ei mene Yhdysvaltain vaalisyklissä, Hautala sanoo.

Euroopan parlamentin on määrä äänestää keskiviikkona uusista, aiempaa tiukemmista ilman epäpuhtauksien kansallisista päästörajoista.

Suomi ja Euroopan komissio vääntävät tällä hetkellä siitä, sitovatko suomalaiset metsät hiilidioksidia vai ovatko ne päästöjen lähde.

Komission esitys liittyy Pariisin ilmastosopimuksen kansalliseen toimeenpanoon. Suomen biotalousstrategiassa metsiä halutaan käyttää bioenergiaksi.

Maaseudun Tulevaisuus uutisoi perjantaina, että kymmenen suomalaista meppiä pitää komission lulucf-lakiesitystä epäreiluna erityisesti siitä syystä, että suomalaisia metsiä tulkitaan hiilidioksidin päästöjen lähteiksi.

Lulucf-lakiesityksen käsittelyssä mukana olevan Nils Torvaldsin (r., ALDE) mukaan Suomen kannalta epäedulliseen hiilinielun laskentatapaan yritetään saada muutosta.

– Meidän tarkoituksena on sanoa, että jos hoidat metsän hyvin, saat mennä sen [rajan] yli, Torvalds sanoo.

Samoin laskentasäännöistä ajattelee Henna Virkkunen (kok., EPP).

– Eihän Suomenkaan tavoitteena ole se, että me kuittaamme kaiken meidän metsillämme, Virkkunen lisää.

Petri Sarvamaa (kok., EPP) toteaa, että Suomen hallitus on toiminut asiassa Suomen intressien mukaisesti.

– Meidän täytyy vaikuttaa siihen, että Suomea ei kohdella täysin epäreilusti tässä kysymyksessä, Sarvamaa sanoo.

Liisa Jaakonsaaren (sd., S&D) mukaan Suomi oli pitkään sitä mieltä, että EU:ssa ei tarvita metsäpolitiikkaa.

– Ehkä sen takia oma valmistautuminen on ollut hitaanlaista, mutta nyt on vauhti päällä, hän sanoo.

Sirpa Pietikäinen (kok., EPP) näkee asian eri tavalla.

– Me ajattelemme, että me voimme muualla olla vähentämättä päästöjä siksi, että meillä on aikaisemmin olemassa olevia nieluja, joita me haluamme joka tapauksessa vähentää, Pietikäinen sanoo.

Mepit Hautala, Torvalds, Virkkunen, Sarvamaa, Pietikäinen ja Jaakonsaari tapasivat toimittajia perjantaina Helsingissä.

LAURA MYLLYMÄKI/LÄNNEN MEDIA