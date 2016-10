Uudellamaalla on runsaan viikon aikana havaittu ainakin yhdeksän kertaa harvinainen taigarautiainen, kertoo Helsingin seudun lintutieteellinen yhdistys Tringa.

Lintu pesii Uralilta kauas Itä-Siperiaan saakka ulottuvalla havumetsävyöhykkeellä. Se on erittäin harvinainen vierailija Suomessa ja koko läntisessä Euroopassa.

Ainakin Helsingin Viikissä, Inkoon kaatopaikalla ja Hangon maakaatopaikalla on havaittu kussakin kaksi lintua. Yksittäisiä lintuja on nähty Hangon lintuasemalla, Lohjan jätekeskuksella ja Vantaan Pitkäsuolla. Muualla Suomessa on havaittu yhteensä viisi yksilöä.

Syyt hämärän peitossa

Ennen tätä syksyä Suomesta on aikaisemmin tiedossa ainoastaan 11 havaintoa kyseisestä linnusta. Lintuharrastajien huomion on herättänyt myös se, että usealta paikalta on löydetty kaksi lintua. Suomeen Siperiasta harhautuvat varpuslinnut esiintyvät lähes aina yksitellen.

– Tämä voi viitata siihen, että lintuja on todellisuudessa harhautunut Eurooppaan huomattavan paljon enemmän kuin niitä on löydetty, kertoo Tringan puheenjohtaja Jukka Hintikka tiedotteessa.

Taigarautiainen muistuttaa Etelä-Suomessa yleisenä pesivää rautiaista, mutta sillä on huomiota herättävä keltainen silmäkulmajuova. Laji on piilotteleva ja viihtyy muuttomatkallaan erilaisilla joutomailla tiheissä pujo- ja nokkoskasvustoissa, joista sitä on hyvin vaikea löytää.

Syitä lajin massaesiintymiselle ei tunneta, mutta yhdistyksen arvion mukaan lajin pesinnät ovat oletettavasti onnistuneet ja tuulet ovat olleet sopivat muuttoaikaan.

STT