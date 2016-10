– Onhan se tietysti viesti koko hallitukselle, sanoi perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk.)

Hallituksen budjettiesityksen mukaan vanhuspalvelujen henkilöstömitoitusta tarkistetaan ensi vuoden alusta lähtien. Tehostetussa palveluasumisessa ja vanhainkodeissa henkilöstön vähimmäismäärä pudotetaan alimmillaan 0,4 hoitotyöntekijään asukasta kohden, kun nykyinen minimi on 0,5.

– Me olemme budjettiriihessä sopineet budjettikirjaan kirjatulla tavalla, että vanhuspalvelujen kokonaisuus, jossa on yhtenä osana vanhuspalvelujen laatusuositus, niin se kokonaisuus käydään läpi ja sitä valmistelutyötä parasta aikaa ministeriössä tehdään, Rehula sanoi.

Risikko: Voidaan perua, jos säästö muualta

Sisäministeri Paula Risikon (kok.) mukaan hallitus voi perua kaavailut hoitajamitoituksen alentamisesta, jos 70 miljoonan euron säästö löytyy jostain muualta. Hän kertoi keskustelleensa asiasta budjettiriihessä Rehulan ja sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan (ps.) kanssa.

– Siinä sovittiin, että etsitään niitä korvaavia säästöjä. Kannatan tätä, että etsitään säästö muualta.

Mistä säästö löytyy, sitä pitää Risikon mukaan kysyä Rehulalta, koska Rehula on pannut asian valmisteluun.

Risikon mielestä valmista pitäisi kuitenkin olla lokakuun loppupuolella, koska täydentävä budjetti pitää tehdä siihen mennessä.

Rehulaa hiillostettiin

Eduskunnan kyselytunnilla Rehulalta hiillostettiin moneen kertaan vastauksia siihen, perutaanko leikkaus hoitajamitoituksesta, mutta niitä ei saatu.

– Niin, meillä on ministeriössä valmistelutyö menossa, ja sen valmistelun päätteeksi on aika tehdä johtopäätökset, yhteenveto. Valmistelun aikana katsotaan tämä koko laatusuositus. Kun se työ on tehty, tulee aika päättää. Se on noin kuukauden sisään, kun tähän asiaan saadaan yksiselitteisen selkeä suora vastaus, Rehula sanoi.

Valiokuntavastaavien esitys

Hannakaisa Heikkinen (kesk.), Arja Juvonen (ps.) ja Sari Sarkomaa (kok.) esittävät tiedotteessaan, että vanhustenhuollon hoitajamitoituksen alentamisesta luovutaan, kun hallituksen kaavailemille säästöille etsitään vaihtoehtoisia toteutustapoja.

Valiokuntavastaavien mielestä vanhustenhoitoon tulisi kehittää valtakunnallinen hoidon yksilöllinen mittarointi, jossa vanhusten yksilölliset tarpeet huomioitaisiin nykyistä tarkemmin hoitajien määrästä päätettäessä. Esimerkiksi muistisairaan ja halvaantuneen potilaan hoidontarve on erilainen, valiokuntavastaavat huomauttavat.

– Ihmisen hoidon ja hoitajien tarvetta ei voi määrittää yhdellä annetulla luvulla, Sarkomaa sanoo tiedotteessa.

Heikkisen mukaan säästöjä voitaisiin hakea muun muassa pohtimalla, tarvitseeko jokainen pitkäaikaishoidossa oleva vanhus omaa huonetta. Juvosen mielestä henkilökunnan pätevyysvaatimuksia voitaisiin rukata.

– Sosiaalityöntekijöistä on huutava pula. Tilanne voidaan korjata päästämällä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit näihin tehtäviin, Juvonen sanoo.

STT