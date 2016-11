– Kiva että on tunnustettu työni ja kokemukseni. Olen ollut monessa mukana ja ministerinä. Mutta tämä on on tullut hyvin nopeasti ja mietin nyt rauhassa vähintään viikonlopun yli.

Haataisella ei ole kampanjaorganisaatiota puheenjohtajakamppailua varten.

Hänestä ehdokkaiden pitäisi olla selvillä mitä pikemmin sen parempi, koska puoluekokous on helmikuun alussa.

Kansanedustaja Timo Harakka oli erittäin iloinen siitä, että Antti Rinne ilmoitti olevansa käytettävissä jatkokaudelle.

– Tämä on Antti Rinteen päivä. Tämä on tämän päivän suuri uutinen. Jos joku haluaa kisaan lähteä, se on myöhempien asioiden aika. Meillä on nyt yksi hyvä ehdokas puolueen puheenjohtajaksi.

Harakka ei sulkenut pois omaa ehdokkuuttaan.

– Se on liian aikaista sanoa. Jos joku toinen haluaa lähteä kisaan, hänen täytyy hyvin perustella se.

AKI TAPONEN LÄNNEN MEDIA