– Nämä tarkistetaan kaikilta lennolle tulevilta asiakkailta, sanoo Finnairin mediasuhteista vastaava johtaja Päivyt Tallqvist .

Tällä tavalla lentoyhtiö käytännössä kontrolloi, ketkä matkustajat pääsevät yhtiön lennolla Yhdysvaltoihin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi viime perjantaina, että Yhdysvallat ei päästä maahan Syyrian, Irakin, Iranin, Jemenin, Libyan, Somalian tai Sudanin kansalaisia.

Tallqvistin mukaan matkustajan pitää Yhdysvaltoihin matkustaessaan ilmoittaa kansalaisuutensa jo matkan varausvaiheessa.

– Ne [kansalaisuudet] tarkistetaan viimeistään siinä portilla.

Finnair sai sunnuntaiyönä Kansainväliseltä ilmakuljetusliitolta IATA:lta tarkennetut ohjeet koskien Trumpin määräämää väliaikaista matkustuskieltoa Yhdysvaltoihin.

Sen jälkeen yhtiö on Tallqvistin mukaan saanut Yhdysvaltojen Customs and Border Protection -viranomaiselta vahvistuksen, jonka mukaan kaksoiskansalaiset, joilla on toisen maan kansalaisuuden edellyttämä voimassa oleva passi ja muut matkustusasiakirjat kunnossa, pääsevät maahan.

– Tämä ohjeistus on edelleen voimassa, Tallqvist sanoo.

Myös pysyvän oleskeluluvan, niin sanotun green cardin haltijat pääsevät Finnairin mukaan maahan, vaikka heillä olisikin passi jostakin näistä seitsemästä maasta.

Finnairin tämänhetkinen käytäntö Tallqvistin mukaan on ottaa yhteyttä etukäteen asiakkaisiin, joita Yhdysvaltojen tämänhetkinen matkustuskielto mahdollisesti koskee.

– Jos heillä on varaus tehtynä vaikka jonkin näiden seitsemän maan passilla, me silloin otamme heihin yhteyttä etukäteen, jos heillä on varaustiedoissa ajan tasalla olevat yhteystiedot, ja kerromme tästä tilanteesta, Tallqvist sanoo.

Kuinka paljon olette tähän mennessä joutuneet tällaisia yhteydenottoja tekemään?

– Me emme kommentoi asiakkaiden kansalaisuuksia, mutta sen voin sanoa, että yleisesti ottaen näiden maiden kansalaisia on meidän lennoillamme varsin vähän ehkä ihan maantieteestä johtuen. Tämä on sen verran pohjoinen reitti Yhdysvaltoihin, Tallqvist sanoo.

Oletteko joutuneet estämään joidenkin matkustajien pääsyn koneeseen?

– Kuten sanottu, me emme kommentoi asiakkaiden kansalaisuuksia. Me kontaktoimme asiakkaat, joita tämä todennäköisesti koskee. En pysty sen tarkemmin tähän vastaamaan.

Ei tietoa mahdollisesta sanktioista

Tallqvistilla ei ole vielä tietoa siitä, saisiko lentoyhtiö jokin sanktion siinä tapauksessa, että Yhdysvaltoihin pääsisi Finnairin lennolla jonkin Trumpin maahantulokieltolistalla olevan maan kansalainen.

– Tämä on niin uusi asia, etten pysty sitä [sanktiota] vahvistamaan, mutta tyypillisesti lentoyhtiöllä on velvollisuus tarkistaa, että matkustusasiakirjat ovat kunnossa. Se on meillä ihan normaalia rutiinia.

– Me olemme lähteneet asiakaspalvelun näkökulmasta. Jos me näemme, että meidän lennolla on varaus asiakkaalla, jota tämä tilanne todennäköisesti koskee ja on epävarmaa, pääseekö hän Yhdysvaltoihin, me olemme häneen yhteydessä etukäteen.

