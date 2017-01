Congrats, you have an all male -blogistaan tunnetuksi tullut feministitutkija Saara Särmä myöntää, että Suomessa tasa-arvoasiat ovat mallikkaammin kuin monessa muussa maassa. Omahyväisyyteen ei silti Särmän mielestä ole aihetta.

– Kulttuurissamme on perustavaa laatua oleva kahtiajako mieheyteen ja naiseuteen. Kaikkea, mikä mielletään maskuliiniseksi, pidetään ylempiarvoisena. Naisistumiseen linkittyvien asioiden arvo puolestaan väistämättä alenee, Särmä lataa.

Kansainvälisen politiikan tutkijan mukaan tämä näkyy esimerkiksi naisvaltaisten alojen palkkauksessa ja huolestuneina äänenpainoina joidenkin alojen "naisistumisesta". Särmä kysyy, miksi se on niin huolestuttavaa.

Särmän mielestä suomalainen tasa-arvokäsitys on muutenkin omituisesti vinossa.

– Meillä tuudittaudutaan helposti siihen, että riittää, kun nainen kerran on ollut puolustusministerinä ja presidenttinä. Ikään kuin tasa-arvo olisi sillä saavutettu, ja sen jälkeen siihen ei enää tarvitsisi kiinnittää huomiota.

Tasa-arvoon liittyy paljon tabuja ja uskomuksia. Särmä kommentoi niistä yleisimpiä:

1. Naisten on vaikea päästä pomoiksi.

– Onhan sitä tutkittukin. Jos työpaikkailmoituksessa on kymmenen kriteeriä, saattaa mies hakea paikkaa, vaikka täyttäisi niistä vain muutaman. Nainen, jolta puuttuu yksi kriteereistä, ei hae.

– Asiaa ei korjata sillä, että naiset hakevat paikkoja entistä reippaammin ja rohkeammin. Naiset saavat ympäristöltään koko ajan sellaista palautetta, että vaikka millainen olisit, ikinä et riitä. Kun kulttuuri luo koko ajan riittämättömyyden tunnetta, on paljon vaikeampi uskoa itseensä ja pokkana vaan mennä ja hakea. Ympäristön tuella on tosi suuri merkitys.

2. Naiset eivät osaa kannustaa toisiaan.

– Jos nainen on miehisellä alalla, hän pääsee vähän erityisasemaan. Silloin seuraavat työpaikalle tulevat naiset kilpailevat siitä yhdestä paikasta eivätkä kaikista paikoista. Patriarkaatille on eduksi, että naiset kilpailevat keskenään eivätkä haasta koko systeemiä. Sillä se hyvin pysyy pystyssä, ja valta keskittyy miehille.

– Jos naisia on esimiestehtävissä, on todennäköisempää, että he palkkaavat myös naisia. Ruotsissa tehtiin organisaatiososiologian tutkimus, jossa kävi ilmi, että miehillä oli taipumus palkata itsensä kaltaisia henkilöitä.

3. Naiset ovat liian arkoja pyytämään palkankorotusta.

– Briteissä tehtiin tutkimus, jonka mukaan naiset pyytävät, mutta eivät saa. Jenkeissä, Harvardin yliopistossa, tutkittiin sitä tapaa, millä pyydetään. Miehet perustelivat palkankorotuksen tarvetta omalla erinomaisuudellaan, mutta naisten piti paketoida se yhteiseksi hyväksi. Se on tosi kiinnostavaa.

– Naiset ovat tyypillisemmin pätkätöissä. Siinä voi olla vähän vaikea pyydellä palkankorotusta.

4. Naiset syyllistyvät itse siihen, etteivät nosta pyrstöään.

– Hillary Clinton on hyvä esimerkki naisesta, jota sanottiin patologisesti kunnianhimoiseksi. Eihän kukaan, joka pyrkii USA:n presidentiksi, voi olla kunnianhimoton, mutta hänen kohdallaan sitä pidettiin sairaana. Samat määreet, jotka miesten kohdalla ovat hienoja, ovatkin naisten kohdalla jotain aivan kauheaa.

