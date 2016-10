Afrikkalainen sikarutto on sianlihan tuotantoa ja villisikoja uhkaava eläintauti, joka on levinnyt Suomen lähialueilla Baltiassa. Tautia on todettu myös Venäjällä ja Puolassa.

Villisianlihan ja muiden villisikatuotteiden tuonti Virosta ja suurimmasta osasta Latviaa ja Liettuaa on kiellettyä taudinuhan vuoksi.

STT