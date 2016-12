Britannian ja 27 jäsenmaan päämiehet istuvat vielä päivällä saman pöydän ääreen Brysselissä, mutta illalliselle Britannian pääministeri Theresa May ei enää osallistu. LEHTIKUVA/AFP

Syyrian Aleppon kärsimyksistä huolimatta Euroopan unioni ei ole lisäämässä painetta Venäjää vastaan. Maa on pommittanut Aleppoa tuhoisin seurauksin.

Brysseliin kokoontuneiden EU-päämiesten odotettiin tuomitsevan Syyrian hallinnon ja sen liittolaisten toimet, mutta yksimielisyyttä uusista Venäjä-pakotteista ei edelleen ollut nähtävissä. Syyrian tilanne oli yksi vaikeista EU:n ulkopolitiikan kysymyksistä, joita päämiehet käsittelivät huippukokouksessa tänään. Näkemyseroja yritettiin sovitella myös Venäjästä, Ukrainasta ja Turkista.

Venäjän painostamisesta uusien pakotteiden avulla viriteltiin keskustelua viimeksi lokakuussa, mutta tuolloin Italia vesitti linjausta. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ennakoi, että viesti pysyisi nyt samankaltaisena, eikä uusista Venäjä-pakotteista käytäisi edes keskustelua.

Sipilän mielestä keskustelu Venäjän painostamisesta on käytävä eri pöydissä, koska EU:lla ei ole juuri roolia Syyrian konfliktin ratkaisuyrityksissä.

Ruotsi ja Britannia vaativat kuitenkin painokkaasti Venäjää tilille Aleppon siviilien kärsimyksistä. Ruotsin pääministeri Stefan Löfven sanoi Ruotsin olevan valmis uusiin pakotteisiin, jotka voisivat kohdistua myös Venäjään tai Venäjän kansalaisiin.

– Se, mitä tapahtuu Syyriassa, on silmiinpistävän kuvottavaa. En löydä siihen sanoja, Löfven sanoi kokoukseen tullessaan.

Hollantia taivuteltiin Ukraina-sopimukseen

EU-johtajat joutuivat vääntämään kättä myös lähentymisestä Ukrainan ja Turkin kanssa. Ukrainan ja EU:n yhteistyösopimus on ajautunut vaakalaudalle, koska hollantilaiset ovat hylänneet sopimuksen kansanäänestyksessä. Huippukokouksessa hierottiin julkilausumaa, jolla yritettiin vastata Hollannin huolenaiheisiin.

Hollantilaiset ovat vaatineet takeita siitä, että Ukrainasta ei olla tekemässä EU-jäsentä eikä maalle ole luvassa lisärahaa tai sotilaallista apua.

Turkki-suhteissa vastarannan kiiskenä on Itävalta, joka on vaatinut äänekkäästi Turkin jäsenyysneuvottelujen jäädyttämistä maan johdon jatkuvien sortotoimien takia. Valtaosa EU-maista Suomi mukaan luettuna pitää neuvotteluista kiinni, koska Turkki on uhannut muuten romuttaa pakolaisyhteistyön EU:n kanssa.

Neuvottelupöydässä oli kuitenkin myös aiheita, joista EU-päämiesten oli helppo päästä yhteisymmärrykseen.

EU-maat ovat samoilla linjoilla siitä, että jokaisen maan on kannettava isompi vastuu omasta puolustuksesta. Talouden kurimuksessa apua haetaan EU-yhteistyöstä. Suunnitelmissa on muun muassa koordinoida eri maiden puolustushankintoja ja perustaa puolustusrahasto.

Saksalla ja Ranskalla sekä niiden vanavedessä myös Suomella on muita kunnianhimoisempia visioita. Sipilän mukaan EU-yhteistyö puolustuksessa on ollut Suomen pitkäaikaisia tavoitteita.

– Tämä näyttää nyt ensimmäistä kertaa nytkähtävän kunnolla eteenpäin, Sipilä sanoi.

