Kreikan ja Italian tilanne herättää huolia, sillä kummallakin maalla on edelleen suuria vaikeuksia maahantulijoiden vastaanotossa ja rekisteröinnissä.

Kreikassa on jumissa noin 60 000 turvapaikanhakijaa, joiden kohtalo on epäselvä. Tulijamäärät ovat vähentyneet selvästi Turkin kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen jälkeen, mutta ihmissalakuljettajien mukana saapuu silti noin sata henkilöä päivässä. Turvapaikkahakemusten käsittely on Kreikassa pahasti jumissa, mikä johtaa ihmisten pakkautumiseen saarille.

Italiaan tulijat puolestaan jatkavat usein matkaansa rajojen yli rekisteröitymättä. Libyasta ja muista Välimeren eteläpuolisista maista on saapunut ihmisiä Italiaan samaa tahtia kuin viime vuonna. Syyskuussa tulijoita oli liki 18 000.

Valikoivaa solidaarisuutta

Maakohtaisia turvapaikanhakijakiintiöitä koskeva kiistely kiristää ilmapiiriä Luxemburgin kokouksessa. Muun muassa Unkari on kieltäytynyt panemasta sille osoitettua kiintiötä toimeen.

Sisäministerien pöydällä on myös komission esitys uusista pysyvistä kiintiöistä. Se on edelleen käsittelyssä, vaikka komissio on antanut ymmärtää, että vastuunjako voi vastedes toimia vain vapaaehtoispohjalta.

EU-puheenjohtajana toimiva Slovakia on herätellyt keskustelua "joustavasta solidaarisuudesta", joka tarkoittaa, että turvapaikanhakijoiden vastaanoton sijaan jäsenmaat voisivat kantaa kortensa kekoon muulla tavoin kuten tarjoamalla rajavartijoita ulkorajoille.

– On monia mahdollisuuksia auttaa toisia ja osoittaa, mitä solidaarisuus voi olla, sanoi Slovakian sisäministeri Robert Kalinak kokoukseen tullessaan.

Hän korosti, että myös Slovakia on ottanut vastaan syyrialaisia turvapaikanhakijoita.

Puhe joustavasta solidaarisuudesta on herättänyt närkästystä maissa, jotka kantavat suurimman vastuun turvapaikanhakijoista.

