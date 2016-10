Syyrian sodan kärjistyminen on saanut EU-maat pohtimaan uusia Venäjän vastaisia pakotteita. EU:lla ei ole juuri roolia Syyriassa, mutta Venäjän pommitukset Aleppon kaupungissa ovat lisänneet painetta puuttua tilanteeseen.

Virkamieslähteen mukaan pakotteiden mahdollisuus on ollut esillä EU-maiden epävirallisissa keskusteluissa.

Pakotteet voisivat kohdistua venäläistahoihin, jotka tukevat Syyrian presidentin Bashar al-Assadin hallintoa. Taloudelliset sanktiot tuskin pysäyttäisivät Venäjää, mutta EU voisi niiden avulla osoittaa, ettei se hyväksy maan toimia.

Mahdollisista pakotteista on keskusteltu viime päivinä muun muassa Saksan hallituksessa.

Samaan aikaan EU:ssa joudutaan pohtimaan Ukrainan konfliktin takia asetettujen Venäjä-pakotteiden jatkoa. Sektorikohtaisten talouspakotteiden eräpäivä on tammikuun lopussa. Muun muassa Italia ja Unkari ovat kyseenalaistaneet pakotteiden jatkamisen.

Pakotteiden purkamisesta ei kuitenkaan toistaiseksi ole viitteitä, sillä Minskin rauhansopimuksen toimeenpanossa ei ole tapahtunut edistystä. Talouspakotteet on sidottu Minskin sopimuksen täyteen toteutumiseen.

Venäjän ilmaiskut Syyriassa voivat osaltaan vaikuttaa siihen, että painetta Venäjää kohtaan halutaan pitää yllä.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin mukaan pakotteiden jatkaminen on ainoa vaihtoehto, sillä EU:n Venäjä-suhteet ovat tulehtuneet entisestään Aleppon pommitusten takia.

– Tällä hetkellä on selvää, että ainoa tie on pakotteiden jatkaminen. Muuten kyseessä on selvä antautuminen, Tusk sanoi aiemmin tällä viikolla uutistoimisto Reutersin mukaan.

EU-maiden johtajat keskustelevat Venäjä-suhteista huippukokouksessaan ensi viikolla. Syyrian tilanne on esillä ensi maanantaina, kun EU:n ulkoministerit ovat koolla.

STT