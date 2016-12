Britannian ja 27 jäsenmaan päämiehet istuvat vielä päivällä saman pöydän ääreen Brysselissä, mutta illalliselle Britannian pääministeri Theresa May ei enää osallistu. LEHTIKUVA/AFP

EU:n päämiehet yrittävät sopia tänään marssijärjestyksestä, jolla Euroopan unioni lähtee neuvottelemaan Britannian kanssa EU-erosta. Linjoista on tarkoitus sopia epävirallisella illallisella EU-huippukokouksen jälkeen.

Britannian ja 27 jäsenmaan päämiehet istuvat vielä iltapäivällä saman pöydän ääreen EU-huippukokouksessa Brysselissä, mutta sen jälkeiselle illalliselle Britannian pääministeri Theresa May ei enää osallistu. Jäljelle jäävien päämiesten on tarkoitus muotoilla yhdessä julkilausuma neuvotteluiden juoksutuksesta. Sanankäänteitä hiotaan siten, että EU näyttäytyisi mahdollisimman yhtenäisenä neuvottelijana.

Jäsenmaiden odotetaan linjaavan, että neuvottelut voidaan aloittaa heti, kun Britannia on jättänyt eroilmoituksen. Ilmoitusta odotetaan näillä näkymin maaliskuussa.

Brexit-neuvotteluita ohjataan EU-huippukokouksissa tehtävillä linjauksilla, mutta käytännön neuvottelut ovat komission vastuulla. EU:n pääneuvottelija on komission varapuheenjohtajana aiemmin toiminut Michel Barnier. Erosta on enteilty vaikeaa, mutta Barnier on arvioinut, että erosopimus voisi olla valmis jo loppuvuodesta 2018.

Jäljelle jäävät manner-Euroopan maat ovat jo aiemmin korostaneet, että Britannia ei voi "poimia jäsenyyden parhaimpia paloja" eli hyötyä EU:n sisämarkkinoista, ellei se suostu vapaaseen liikkuvuuteen.

Iltapäivän huippukokouksessa asialistalla ovat muun muassa puolustusyhteistyön tiivistäminen ja muuttoliike. Päämiehet etsivät ratkaisua myös siihen, miten Hollanti saataisiin vakuutettua EU:n ja Ukrainan välisestä yhteistyösopimuksesta.

