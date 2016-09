EU-maiden puolustusministerit keskustelevat tänään toimista, joita on viime aikoina esitetty puolustusyhteistyön syventämiseksi. Esille on noussut muun muassa yhteisen esikunnan perustaminen EU:n kriisinhallintaoperaatioita varten. Saksa ja Ranska ajavat hanketta nyt kun sen vahvin vastustaja Britannia on jättämässä unionin.