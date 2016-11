Suuremmilta ongelmilta on ainakin toistaiseksi vältytty. Ainoastaan Kuutostielle Luumäen kohdalle kertyi aamulla puoli neljän jälkeen rekkasumaa jumiin jääneen rekan vuoksi, mutta Liikenneviraston tieliikennekeskuksen mukaan tilanne oli kahdeksaan mennessä jo selkiytynyt.

Ilmatieteen laitoksen mukaan etelärannikolla lunta tulee päivän mittaan ajoittain sakeasti. Tilanne helpottuu iltaan mentäessä.

Lumisateita saadaan myös maan keskiosaan. Pohjoisessa on sen sijaan enimmäkseen poutaa ja paikoin selkeää. Aurinkokin saattaa näyttäytyä.

Päivystävä meteorologi Paavo Korpela Ilmatieteen laitokselta kertoo, että huomenna kaakosta lähestyy uusi lumisadealue. Sateita on luvassa maan etelä- ja keskiosiin.

Korpelan mukaan pakkanen on tänään kovimmillaan Lapissa, jossa päivälämpötila on 10–15 astetta nollan alapuolella. Etelässä ja maan keskiosassa pakkasta on viitisen astetta. Etelärannikolla on lauhinta.

STT