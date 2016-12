Kuvakaappaus poliisin esitutkintapöytäkirjasta. Pysäytyskuva on hetkestä, jolloin Jesse Torniainen potkaisee uhria Helsingin Asema-aukiolla syyskuussa. KUVA: POLIISI/KUVAKAAPPAUS

Uusnatsiaktiivi Jesse Eppu Oskari Torniaista epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä pahoinpitelystä. Torniainen kiistää syytteet, mutta myöntää perusmuotoisen pahoinpitelyn.

Syyttäjän mukaan epäillyn motiivi väkivaltaan on lähtenyt siitä, että uhri on ollut eri mieltä Vastarintaliikkeen arvoista. Lääkärintodistus osoittaa syyttäjän mukaan, että kuolema johtui potkusta koituneesta päävammasta. Syyttäjän mukaan lääkkeiden tai alkoholin käyttö ei myötävaikuttanut kuolemaan.

Torniaisen puolustuksen mukaan uhri provosoi tapahtumaan ja uhri aiheutti itse tilansa olennaisen huononemisen poistumalla sairaalasta vastoin lääkäreiden nimenomaista pyyntöä. Puolustuksen mukaan Torniainen ei aiheuttanut uhrin kuolemaa, vaan sen aiheutti hoidosta kieltäytyminen ja huumeiden käyttö.

Vuonna 1988 syntynyt uhri kuoli myöhemmin pahoinpitelyn jälkeen.

Jesse Torniainen tekee ilmoituksen yleisestä kokouksesta

Natsistisen Suomen vastarintaliikkeen aktiivijäsen Jesse Torniainen tekee perjantaina 9.9. poliisin verkkosivuilla ilmoituksen yleisestä kokouksesta.

Kokouksen tarkoitukseksi Torniainen ilmoittaa "lehtien jaon". Kokouksen ajankohdaksi Torniainen ilmoittaa 10.9.2017 kello 12.00–15.00. Ajankohdassa on väärä vuosi. Ilmoituksessa ei kerrota, mikä taho kokouksen järjestää.

Potku tallentuu valvontakameraan

Poliisikuulusteluissa uhrin ystävä on kertonut, että hän ja uhri päättivät lähteä lauantaiaamuna 10. syyskuuta kaupungille. Uhrin ystävän mukaan he joivat aamulla pari lonkeroa ja ottivat muutaman Rivatril-tabletin.

Uhri ja ystävä matkustavat junalla Helsingin keskustaan Haagasta. He ovat hetken Kiasman luona ja lähtevät sitten kohti Rautatieasemaa.

Asema-aukiolla Suomen vastarintaliikkeen neljä miestä seisoo jalkakäytävällä lippurivistössä. Torniainen seisoo lippurivistön vasemmalla puolella. Hän pitää käsiään selkänsä takana.

Uhri kävelee Mannerheimintien suunnasta lippurivistön eteen. Hän pysähtyy rivistössä oikeanpuoleisimpana olevan Suomen vastarintaliikkeen edustajan eteen ja sylkäisee tämän eteen.

Uhrin ystävä on kertonut poliisikuulusteluissa, että uhri saattoi kutsua lipunkantajia rasistipelleiksi. Uhrin ystävä on kertonut myös, että uhri ei voinut sietää uusnatseja.

Uhri jatkaa kävelyä kohti Rautatieasemaa.

Jesse Torniainen kääntyy sylkäisytilanteen suuntaan, ottaa kaksi kävelyaskelta ja viisi nopeaa juoksuaskelta, hyppää ilmaan ja potkaisee voimakkaasti oikean jalan pohjalla uhria rintaan. Uhri kaatuu suorilta jaloilta taaksepäin ja lyö takaraivonsa asfalttiin. Uhri ei osaa varautua Torniaisen potkuun.

Paikalle tulee ulkopuolisia auttajia. Jesse Torniainen poistuu paikalta Postitalon suuntaan.

Tapahtumahetkellä paikalla ei ole poliisia. Poliisiauto saapuu paikalle noin kolme minuuttia tapahtuman jälkeen. Tuettuna ylös nostettu uhri saatetaan Rautatieasemalle sisään. Yhtenä taluttajana on uhrin ystävä.

Ambulanssi noutaa uhrin Haartmanin sairaalaan.

Video, Twitter-päivitys ja sairaalajakso Sunnuntaina 10.9. Vastarintaliikkeen sivuille laitetaan video, jonka otsikko on Video: Välikohtaus Helsingin katuaktivismissa. Videolla näkyy Torniainen. Videon lopussa näkyy maassa makaava mies ja miehen vieressä verta.

Twitteriin päivitetään puolen päivän jälkeen tunnuksella @JesseTorniainen teksti: "Tekeekö mieli räkiä ja uhata väkivallalla? Tee se jossain muualla." Tekstin jälkeen on linkki Vastarintaliikkeen sivuille.

Poliisi puhuttaa uhria tiistaina 13.9. Töölön sairaalassa. Esitutkintapöytäkirjaan on kirjattu, että uhri vaikuttaa hyvävointiselta ja kävelee siviilivaatteissaan sairaalassa.

Uhri kertoo sylkäisseensä Vastarintaliikkeen mielenosoittajan edessä maahan. Hän kertoo, että ilmeisesti samaan ryhmään kuulunut mies oli potkaissut häntä oikeaan kylkeen. Uhri ei ollut nähnyt potkaisijaa kunnolla.

Poliisi kertoo uhrille aikovansa kuulustella tätä pian sairaalasta pääsyn jälkeen.

Uhrin ystävä on kertonut poliisikuulusteluissa käyneensä uhrin luona Töölön sairaalassa kolme kertaa. Uhri oli ihmetellyt ääneen ystävälle, kuinka pienestä kaikki alkoi. Uhri ja ystävä ulkoilevat vierailujen aikana.

Myös uhrin isä kertoi kuulusteluissa käyneensä uhrin luona vierailulla sairaalassa noin kolme kertaa.

Ystävän viimeisellä käynnillä sairaalassa ulkoillessa uhri ja ystävä ottavat kummatkin ystävän kertoman mukaan pari Rivatril-tablettia ja vähän Subutexia. Ystävällä oli ollut aineet mukana sairaalakäynnillä.

Ystävä kertoi kuulustelussa, että hänen viimeinen vierailunsa uhrin luona ja ulkoilureissu olivat kestäneet niin kauan, että uhri oli kirjattu ulos sairaalasta. Uhri oli ystävän mukaan ihmetellyt tätä hieman, mutta sitten kohauttanut olkapäitään. Ystävän kertoman mukaan uhri oli lähtenyt naispuolisen tuttavansa luo Oulunkylään.

Uhri kotiutuu torstaina 15.9. Töölön sairaalasta.

Uhri menehtyy Aamulla perjantaina 16.9. uhrin isä soittaa uhrille. Poliisikuulusteluissa isä on kertonut, että uhri oli kertonut isälle vointinsa olevan hyvä. Isä sanoi poliisille, että hänestä uhri oli jollain tavalla normaalia vaiteliaampi. Isä sanoo uhrille, että jos tämän päätä alkaa särkeä, tämän on soitettava 112:een.

Uhri soittaa hätäkeskukseen hätäpuhelun. Puhelu kestää noin viisi minuuttia. Hän pyytää paikalle apua, valittaa pääkipua, kertoo menevänsä shokkiin ja kuolevansa.

Paikalle tulee ambulanssi. Uhrin taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja avaa uhrin huoneiston oven ambulanssihenkilöstölle. Poliisikuulustelussa taloyhtiön puheenjohtaja on kertonut nähneensä uhrin huonossa kunnossa sängyllä makaamassa. Uhrin suusta oli tullut hänen mukaansa oksennusta tai limaa.

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja on kuulustelussa kertonut nähneensä uhrin aiemmin päivällä. Hän kuvasi poliisille, että uhri ei ollut reagoinut muuhun maailmaan. Hän oli ajatellut uhrin olleen huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

Yksi asia jää taloyhtiön puheenjohtajan mieleen: uhrilla on täytynyt olla hänen mielestään kuuma. Aiemmin päivällä uhri oli ollut täysissä pukeissa, mutta asunnossaan uhrilla oli ollut päällään pelkät alushousut.

Ambulanssi vie uhrin Meilahden sairaalaan. Hänet kirjataan sisään hieman kahden jälkeen iltapäivällä.

Uhri menehtyy samana päivänä.

Torniainen vangitaan ja kuulustellaan Uusnatsi Jesse Torniainen vangitaan 21. syyskuuta. Häntä kuulustellaan 26. syyskuuta.

Poliisi näyttää Torniaiselle tallenteen, jossa hän potkaisee uhria ja uhri kaatuu maahan.

Poliisi kysyy Torniaiselta: Tunnistatko itsesi videotallenteelta? Potkaisitko Asema-aukiolla miestä rintaan?

En kommentoi, vastaa Torniainen poliisin kaikkiin kysymyksiin.

Torniainen vapautetaan tutkintavankeudesta 19. lokakuuta. Oikeuden mukaan hänen vangittuna pitämisensä ei ole enää tarpeellista.

Lännen Media kertoi syyskuussa, että Torniainen on tuomittu aiemmin ainakin 14 rikoksesta, joista seitsemän on pahoinpitelyitä.

Torniainen on tuomittu teoistaan erilaisiin sakko- ja vankeusrangaistuksiin. Hän on muun muassa vastustanut poliisia väkivaltaisesti ja osallistunut useisiin joukkopahoinpitelyihin, joissa uhreja on potkittu päähän.

Pohjoismainen vastarintaliike, johon Torniainen kuuluu, on Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa toimiva järjestö. Se kuvaa nettisivuillaan olevansa kansallissosialistinen liike, joka tähtää muun muassa "joukkomaahanmuuton pysäyttämiseen ja alkuperäisen verenperimän vaalimiseen" ja "rikolliskapitalistisen maailmanjärjestyksen sekä sionismin vastustamiseen".

Pääkäsittely törkeää pahoinpitelyä ja törkeää kuolemantuottamusta koskevista syytteistä käydään keskiviikkona Helsingin käräjäoikeudessa. Tuomio jutussa annetaan myöhemmin kansliassa.

LAURA MYLLYMÄKI/LÄNNEN MEDIA