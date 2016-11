Game of Thrones, Vallan linnake, Silta, Dicte ja Nousuvesi ovat sarjoja, joista Lännen Median haastattelema tanskalaisnäyttelijä Dar Salim on kiitollinen. Kaikki alkoi karatesta.

Dar Salim muutti 6-vuotiaana vanhempiensa kanssa Amagerin betonilähiöön Kööpenhaminaan Irakista, josta perhe pakeni Saddam Husseinin hallintoa. Poika vetäytyi omiin oloihinsa, sillä onnellisuudestaan kuulut tanskalaiset eivät helposti ota maahanmuuttajia joukkoonsa.

13-vuotiaana Salim liittyi karateklubiin. Hän eteni nopeasti ja oli 16-vuotiaana ikäluokkansa kärkeä.

Pärjäämisestä tuli positiivinen kierre. Salim huomasi, että tavoitteet on mahdollista saavuttaa ja menestys tuo lisää menestystä.

Helppoa tietä hän ei odottanutkaan. Tanskassa lapset kasvatetaan siihen, että mikään ei ole valmiiksi annettua, mutta pitää luottaa itseensä.

– Olen kiitollinen saamastani menestyksestä näyttelijänä. Ensin sitä tulee vähän, sitten monet haluavat työskennellä kanssasi ja lopulta pääset parhaisiin sarjoihin, 39-vuotias Salim kuvailee Lännen Median haastattelussa.

Tällä hetkellä hän on yksi tunnetuimmista tanskalaisista näyttelijöistä. Tanskan hallituksesta kertova Vallan linnake eli Borgen nosti hänet kuuluisuuteen 2010. Kansainvälisiä rooleja hänellä on ollut muun muassa amerikkalaisessa fantasiadraamassa Game of Thronesissa ja ruotsalaisessa rikossarjassa Nousuvedessä, joka näkyy parhaillaan Suomessa.

Salim työskenteli lukion jälkeen turistioppaana ja kuninkaallisessa henkivartiostossa Amalienborgin linnassa, mutta ei ollut tyytyväinen. Työvoimaneuvojan vastaanotolla hän näki ilmoituksen lentäjäkoulutuksesta.

Lentäjän ammatti tuntui heti Salimin unelmalta. Hän pääsi koulutukseen ja valmistui, mutta töitä ei löytynyt. World Trade Centerin terrori-iskut olivat vähentäneet lentoja.

Hän tarvitsi rahaa jatkaakseen opiskelua ja ajatteli, että kalastajana voisi tienata nopeasti. Kukaan ei meinannut palkata maahanmuuttajaa, mutta lopulta löytyi alus, jolla hän työskenteli hanttihommissa aluksi ilman palkkaa.

2000-luvun alussa Salim pääsi ensimmäiseen tv-rooliinsa, taksikuskiksi Forsvar-sarjaan ("Puolustus", 2003). Lentäjän paikkakin löytyi.

Näyttelijän työstä tuli uusi unelma. Lentojen välissä Salim kävi näyttelijäkursseilla New Yorkissa ja Lontoossa. Ensimmäisen pääosan hän sai elokuvassa Gå med fred, Jamil ("Mene rauhassa, Jamil", 2008). Se kertoo sunni- ja shiiamuslimien välisestä verikostosta. Roolista tuli Tanskan parhaan miesnäyttelijän palkinto.

Salim jatkoi edelleen lentämistä, koska ei tiennyt, mitä olisi pitänyt tehdä seuraavaksi.

Jamilin roolin jälkeen kysyntää alkoi kuitenkin tulla. Salim on näytellyt siitä lähtien joka vuosi yhteensä 11 elokuvassa ja 10 tv-sarjassa.

Tanskassa juuri päättyneen Dicte-rikossarjan kolmannella tuotantokaudella hänellä on toinen pääosa. Hän esittää Aarhusissa kuvatussa sarjassa toimittaja Dicte Svendsenin miestä, valokuvaaja Bo Skytteä, joka kidnapataan, kun hän on kuvaamassa Syyriassa.

Dicte on myyty niin moneen maahan, etteivät tekijät osaa enää laskea. Yle on näyttänyt Suomessa kaksi edellistä kautta, ja kolmas tulee meille ensi kesänä.

Salimin tähdittämän uusimman tv-sarjan, Panttivangin, kuvaukset päättyivät juuri Tanskassa.

Tanskalaissarjojen maailmanlaajuinen suosio ei ihmetytä Salimia. Hän itsekin viihtyy niiden rooleissa.

– Ne eivät ole valmiiksi pureskeltuja, kuten amerikkalaiset roolit, vaan kehittyvät matkan varrella.

MARJO OIKARINEN, KÖÖPENHAMINA / LÄNNEN MEDIA