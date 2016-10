Eduskunnassa on tämän vaalikauden aikana eletty varsinaista babyboomia. Iloisia perheuutisia on saatu eduskuntavaalien jälkeen kymmenkunta.

Tuoreita syys- ja kesävauvojen äitejä ovat vihreiden kansanedustaja Hanna Halmeenpää samoin kuin SDP:n kansanedustajat Nasima Razmyar ja Kristiina Salonen.

Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen puolestaan poseerasi äskettäin facebookissa lastenvaunujen vierellä todeten että "jotkut suuret ja tärkeät asiat elämässä tulevat pienissä ja hienoissa paketeissa".

Viime keväänä vauvan sai kokoomuksen kansanedustaja Sari Multala ja viime syksynä keskustan kansanedustaja Mirja Vehkaperä.

SDP:n kansanedustaja Jutta Urpilainen puolestaan jäi vanhempainvapaalle viime keväänä saatuaan adoptiolapsen.

Mieskansanedustajista isyys- tai perhevapaita ovat tämän vaalikauden aikana pitäneet ainakin keskustan Eerikki Viljanen ja Petri Honkonen, perussuomalaisten Jari Ronkainen ja vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki.

Eduskunnan henkilöstöasiain hoitaja Mirja Ruokonen kertoo, ettei muista 30-vuotiselta uraltaan, että aiemmilla vaalikausilla olisi ehtinyt syntyä vastaavaa määrää lapsia.

– Yleensä vaalikauden aikana on ollut 1–2 äitiä ja 1–2 isää. Nyt on todella harvinainen ilmiö, Ruokonen sanoo ja muistuttaa, että vaalikaudesta on vasta toinen vuosi menossa.

Ruokosen mukaan henkilöstöosastolla ei välttämättä ole tietoa kaikista perhetapahtumista, jos sinne ei ole tehty ilmoitusta äitiys- tai isyysvapaan käytöstä.

Esimerkiksi keskustan kansanedustaja Antti Kaikkonen kertoi julkisuudessa viime joulukuussa, että perheeseen on tullut toinen sijaislapsi.

Kansanedustajien vanhempainvapaista ei ole säädetty laissa, sillä kansanedustajan tehtävä on luottamustoimi, ei työsuhde.

Käytännössä monet kansanedustajat pitävät lyhyempiä vanhempainvapaita, mitä laki sallisi ja he osallistuvat välillä eduskuntatyöhön.

Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavolan mukaan vanhempainvapaista ei ole säädetty muuta kuin, että äitiysvapaa ja isyysvapaa on hyväksytty syy olla poissa eduskuntatyöstä. Lukumääriä ei tilastoida.

Kansanedustajat ovat palanneet perheuutisten jälkeen vaihtelevasti takaisin töihin. Paavolan mukaan jokainen edustaja päättää itse, miten toimii lapsen syntymän jälkeen.

– Joku saattaa olla poissa kokonaan eduskuntatyöstä, joku käy tietyissä äänestyksissä ja joku hoitaa tiettyjen toimielinten jäsenyyttä äitiysvapaalla. Joku saattaa palata eduskuntatyöhön täyspäiväisesti varsin piankin lapsen syntymän jälkeen, Paavola toteaa.

Paavolan mukaan kansanedustaja voi toimia myös äitiysvapaalla ollessaan edustajan roolissa, sen mukaan kuin pystyy tai katsoo voivansa.

Kansanedustajat saavat vanhempainvapaan aikana täyden palkkion ja kulukorvauksen.

Varakansanedustajien käyttämisestä perhevapaiden aikana ei ole viime aikoina käyty keskustelua.

MIRJA NIEMITALO / LÄNNEN MEDIA