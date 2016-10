– Itsekin näin leijonakorumiehenä ja kun minulla on tukka nappanahkaa, minutkin voidaan jossain vaiheessa sekoittaa skinheadeihin. En todellakaan ole rasisti, sanoi oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps.) eduskunnassa. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Täällähän on tunnelma kuin pyhäkoulussa, kuului kansanedustaja Jukka Gustafsson (sd.) kiteyttäneen eduskunnan tänään käymän keskustelun väkivaltaisista ääriliikkeistä. Eduskunta tuntuikin olevan harvinaisen yksimielinen tuomitessaan kaiken poliittisen väkivallan ja vihapuheen. Oppositio kiitteli hallitusta toimiin ryhtymisestä ja hallitus oppositiota rakentavasta keskustelusta.

Millään väkivaltaan tai muihin rikoksiin syyllistyvillä ääriliikkeillä ei saa olla sijaa Suomessa. Siitä tuntuivat kaikki olevan yhtä mieltä.

– Jokainen poliittinen liike joutuu tekemään selväksi suhteensa väkivaltaan. Vasemmisto on tehnyt pesäeron aseelliseen vallankumoukseen, oikeisto oikeistoradikalismiin, me vihreät ekoterrorismiin. Poliittisella kentällä kukaan ei saa flirttailla väkivallan tai vihapuheen kanssa. Kaikilla poliittisilla liikkeillä on tästä vastuu, sanoi Pekka Haavisto (vihr.) yli puoluerajojen kiitosta saaneessa ryhmäpuheenvuorossaan.

Haavisto peräänkuulutti myös kansallisten symbolien kuulumista kaikille suomalaisille, esimerkiksi Suomen vaakunan tai lipun liittämistä väkivaltaiseen ääriliikkeeseen ei pidä hyväksyä.

Useassa puheenvuorossa kannettiin huolta poliisien resursseista puuttua väkivaltaan. Sisäministeri Paula Risikko (kok.) kertoi esittävänsä hallitukselle, että poliisien lukumäärä pysyisi 7 200:ssa ja näin ollen 200 määräaikaisen poliisin vuoden lopussa katkolla oleva työsuhde jatkuisi ensi vuonna. Lisämäärärahan tarve on vajaa 15 miljoonaa euroa.

Kansanedustajien vastuu

Yhteiskunnallisesta ilmapiiristä on vastuu jokaisella, erityisesti päättäjillä, todettiin useammassakin puheenvuorossa enemmän tai vähemmän suoraan perussuomalaisiin viitaten. Erityisesti SDP:n kansanedustajat nokittivat perussuomalaisia muun muassa siitä, että se ainoana puolueena ei edellytä kuntavaaliehdokkaidensa sitoutuvan rasisminvastaiseen toimintaan, vaikka on hallitusvastuussa.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terhon (ps.) mukaan puolueen jokainen kuntavaaliehdokas on sitoutunut arvokkaaseen käytökseen.

– Käsittääkseni se sisältää myös sen, että ei tee mitään rasistisia toimia tai ulostuloja. Lisäksi olemme jo allekirjoittaneet rasisminvastaisen julistuksen, kuten muutkin puolueet täällä.

Perussuomalaiset sanoi ryhmäpuheessaan kannattavansa muiden puolueiden lailla avoimen ja asiallisen keskustelun lisäämistä yhteiskunnassa.

Korkea kynnys lakkauttamiselle

Moni kansanedustaja kysyi oikeus- ja työministeri Jari Lindströmiltä (ps.), lakkautetaanko väkivaltaiseksi tiedetty Suomen Vastarintaliike. Ministerin mukaan Poliisihallitus ja syyttäjä arvioivat parhaillaan, onko lakkauttamiskanteen nostamiselle edellytyksiä.

– Toisaalta tulee tämä toiminta, jota tässä arvioidaan, mutta yhdistyksen lakkauttamisella puututaan perustuslailla suojattuun yhdistymisvapauteen ja tässä on tietysti tasapainoiltava, minkä vuoksi kynnys lakkauttamiselle ei voi olla kovin matala, muotoili Lindström.

Risikko kertoi vuoden alussa aloitetusta Radinet-toiminnasta, jossa väkivaltaisten ääriliikkeiden toimintaan osallistuneita henkilöitä tuetaan irtautumaan ryhmistä. Li Andersson (vas.) sanoi toivovansa, että toiminta myös jatkuu, koska toistaiseksi hankkeen rahoitus on yksivuotinen.

STT