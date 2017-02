Teleoperaattori DNA alkaa tarjota työntekijöilleen mahdollisuutta isovanhempainlomaan. Jokainen lapsenlapsia saava työntekijä on tästä vuodesta alkaen oikeutettu viikon palkalliseen lomaan.

Lomaoikeus syntyy sekä biologisten että adoptoitujen lastenlasten myötä.

Avaus on poikkeuksellinen aikana, jolloin Suomessa puhutaan tuottavuusloikasta ja pidennetään työpäiviä kikyn avulla.

DNA:n henkilöstöjohtaja Marko Rissanen kertoo, että yritys on mukana Väestöliiton pilottihankkeessa, jossa pyritään yhdistämään työtä ja perhe-elämää nykyistä paremmin.

– Meidän strateginen tavoitteemme on olla erinomainen työpaikka ja tämä idea tuli henkilöstöltä. Mietimme sitä pitkään ja havaitsimme, että tämä on hyvä tapa tukea työntekijöitämme uran myöhäisemmässä vaiheessa.

Rissasen mukaan DNA:n henkilöstön keski-ikä on 41 vuotta. Tulevaisuudessa siis entistä useampi työntekijä on potentiaalinen isovanhempainlomailija. Yrityksen 1 650 työntekijästä joka kolmas on yli 46-vuotias.

– Mielenkiinnolla loppuvuodesta katsomme, mikä lopullinen toteuma on.

Rissasen mukaan ylimääräisestä lomamahdollisuudesta ei ole laskettu koituvan kovin suuria kustannuksia. Yrityksessä on päätetty, että lomailevalle isovanhemmalle ei palkata sijaista, vaan työt paikataan muilla järjestelyillä. Lomaoikeus koskee koko henkilöstöä.

Lisäksi DNA on pyrkinyt parantamaan henkilöstön etätyömahdollisuuksia ja lisännyt liukuvia työaikoja.

Hankepäällikkö Lasse Köppä Väestöliitosta kertoo, että hänen tietääkseen DNA on ensimmäinen suomalainen yritys, joka tarjoaa isovanhemmuuteen perustuvaa lomaa. Järjestöpuolella hänen mukaansa ainakin Suomen vanhempainliitolla on käytössä samankaltainen mahdollisuus.

– Tämä on DNA:lta rohkea avaus ja mielenkiinnolla kuulemme heidän kokemuksiaan tästä, Köppä sanoo.

Perheystävällisesti töissä -hankkeessa on mukana 15 yritystä, mutta Köpän mukaan muut yritykset eivät ole suunnitelleet samankaltaisia lisävapaita.

Rami Nieminen / lännen media