Posti on kadottanut koko Demokraatti-lehden painoksen, kertoo Demokraatti nettisivuillaan. Lehden päätoimittaja Mikko Salmi vahvistaa STT:lle, että lehden yli 10 000 kappaleen painos on kadonnut. Päätoimittajan mukaan vielä ei ole selvillä, mitä painokselle on tapahtunut. Tiedossa on, että Posti on noutanut lehdet painosta viikon alussa.