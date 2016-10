Norjalainen Clarion-hotelliketju aikoo avata Helsingin lisäksi hotelleja muihin Suomen suuriin kaupunkeihin. Clarion-hotelliketjun varatoimitusjohtaja Henrik Berghult sanoo, että Suomen markkinoille rautautunut hotelliketju on kiinnostunut esimerkiksi Tampereesta, Turusta ja Oulusta, kun se miettiii sijaintipaikkoja uusille hotelleilleen. Clarion esitteli maanantaina Helsingin Jätkäsaareen ja Helsinki-Vantaan lentokentän kupeeseen Aviapolikseen avattuja hotellejaan.

Berghultin mukaan Clarionin tavoite on avata kymmenen uutta hotellia seuraavan kolmen vuoden aikana. Neuvotteluja yhtiö käy parhaillaan 20-30 eri sijoituspaikan kanssa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Näissä neuvotteluissa ovat mukana myös suomalaiset isot kaupungit.

Clarion-hotellit kuuluvat Nordic Choise Hotels-ketjuun, jonka omistaa norjalaissijoittaja, miljardööri Petter Stordalen, joka on tullut tunnetuksi monista tempauksistaan julkisuudessa. Nordic Choise Hotels-ketjulla on kaikkiaan 190 hotellia seitsemässä maassa. Suomeen tuloa yritys on Berghultin mukaan harkinnut jo usean vuoden ajan, mutta sopivaa paikkaa ei aiemmin löytynyt. Helsingin Jätkäsaaressa yhtiölle avautui mahdollisuus rakentaa pääkaupungin uusi maanmerkki, 78 metriä korkea 16-kerroksinen hotelli, josta ovat näkymät koko Helsingin yli.

Helsinki-Vantaan lentokentälle Clarion avasi uuden hotellinsa vain kahden minuutin matkan päähän kentältä aivan Aviapoliksen juna-aseman viereen. Berghult painottaa, että oikea sijainti on ensiarvoisen tärkeää hotelliketjulle.

KIRSI TURKKI/ÄNNEN MEDIA