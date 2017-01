Liikenneverkon kehittäminen ja rahoituksen uudistaminen ottivat eilisiltana takapakkia, kun Berner ilmoitti liikenne- ja viestintäministeriön keskeyttävän paljon kritiikkiä saaneen liikenneverkkoyhtiön valmistelun.

Syynä pelin viheltämiselle poikki oli se, ettei muista hallituspuolueista löytynyt tukea liikenneverkon yhtiöittämisaikeille. Samalla kaavailtu autoveron poisto viskattiin romukoppaan.

– Autoveroon ei kosketa tällä hallituskaudella, Berner painotti tiistaina puhelimitse STT:lle.

Päätös valmistelun keskeyttämisestä syntyi pääministeri Juha Sipilän (kesk.) ja autoalan yrittäjien sekä etujärjestöjen kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen. Ajatus autoveron poistosta hyydytti heti autokaupan selvityksen tultua julki viime viikolla.

Liikenne- ja viestintäministeri Berner sanoo nyt pohtivansa uutta mallia, millä liikenteen uudistamisessa voidaan mennä eteenpäin. Berner kertoo miettivänsä esimerkiksi sitä, pitäisikö liikenteen rahoituksen uudistamista varten asettaa kaikista eduskuntapuolueista koostuva parlamentaarinen komitea.

Berner pohtisi, voiko kehysmenettelyä muuttaa niin, että infraan investoimiseen sitoudutaan pitkäjänteisemmin yli hallituskausien.

– Ovatko hallitus ja oppositiopuolueet valmiita sellaiseen yhteistyöhön, jossa infraan sitoudutaan pitkäjänteisemmin.

Sekä hallituksessa että oppositiossa suhtaudutaan myönteisesti parlamentaariseen valmisteluun. Esimerkiksi perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho sanoo, että parlamentaarinen työryhmä on yksi vaihtoehto, jota kannattaa harkita.

– Tämän ratkaisun puolesta puhuu se, että korjausvelka on kasvanut yli hallituskausien niin suureksi, että sen lyhentäminen kestää useamman hallituskauden. Yhteiseen ongelmaan olisi tarpeen löytää yhteinen ratkaisu, joka kestää hallituspohjien muutokset, Terho kommentoi.

Myös SDP:ssä asia nähdään myönteisesti.

– SDP suhtautuu positiivisesti parlamentaariseen valmisteluun, mutta lähtökohtana ei voi olla Bernerin paperi, sanoo puolueen puheenjohtaja Antti Rinne Demokraatille.

"Selvitys ei hyödytön"

Bernerin mukaan liikenteessä on edelleen isoja kysymyksiä, joihin pitää hakea ratkaisuja. Liikenneverkossa on noin 2,5 miljardin korjausvelka, joka kasvaa koko ajan. Lisäksi väyläinvestointeja tehdään lyhytjänteisesti ja autokanta on vanha. Liikenteen päästöjen pitäisi puolittua vuoteen 2030 mennessä.

– Ainoa ratkaisu, mitä ei ole olemassa, on se, että me emme tee mitään, Berner sanoo.

Bernerin mukaan selvitystyö liikenneverkkoyhtiön perustamiseksi ei ole mennyt hukkaan, vaikka yhtiömalli sekä autoveron poisto sen mukana kuopattiin.

– Selvitys ei ole missään tapauksessa hyödytön. Siinä on kerätty valtavasti tietoa ja tehty erilaisia skenaariolaskelmia. Nyt tätä tietoa hyödyntäen pitää hakea uusia ratkaisuja.

Berner ei osaa vielä sanoa, milloin hallitus voisi kokoontua pohtimaan sitä, miten liikenteen uudistamista voitaisiin lähteä nyt viemään eteenpäin.

– Minun täytyy ensin saada käytyä itseni kanssa läpi, mitkä ovat ne seuraavat vaihtoehtoiset näkökulmat asiaan ja muodostaa näkemys siitä, millaista tietä olen valmis kulkemaan eteenpäin.

Ministeri kieltää, että liikenneverkkoyhtiöselvityksestä noussut kohu ja nokittelu hallituspuolueiden kesken olisi jättänyt ainakaan häneen mitään haavoja.

– Toivon, että asiat ovat suurempia kuin ihmiset ja että me pystymme hakemaan yhteisiä ratkaisuja myös tulevaisuudessa.

STT