Juhani Jokinen.

– Vahingonkorvauksella ja seuraamusmaksulla on selvä ennaltaehkäisevä vaikutus, Jokinen sanoo.

KHO oli määrännyt jo vuonna 2009 asvalttiyhtiöt maksamaan kartellista sakonluonteisia seuraamusmaksuja yhteensä 82,55 miljoonaa euroa.

Helsingin hovioikeus tuomitsi torstaina asvalttiyhtiöt maksamaan kunnille ja valtiolle yhteensä yli 34 miljoonan euron korvaukset asvalttikartellista. Hovioikeus hylkäsi osan kuntien vaatimuksista ja määräsi käräjäoikeudesta poiketen korvauksia ylihintaisesta asvaltista maksettavaksi myös valtiolle.

Hovioikeuden mukaan valtio ei ollut tietoinen kartellista ja siitä, että osa sen henkilökunnasta osallistui kilpailunrajoituksiin. Valtio ei siten ollut hyväksynyt menettelyä ja oli oikeutettu 7,4 miljoonan euron vahingonkorvauksiin.

Kuntien korvaukset putosivat 26,7 miljoonaan euroon. Ne vaihtelevat vajaasta 20 000 eurosta lähes 5 miljoonaan euroon.

Hovioikeuden mukaan asvalttikartelli toimi vuodesta 1994 paikallisesti ja ainakin vuodesta 1997 valtakunnallisesti maaliskuuhun 2002 saakka.

Viisi kartellia tutkinnassa

Parhaillaan Kilpailu- ja kuluttajavirastossa on meneillään viiden epäillyn kartellin tutkinta. Niistä yksi käsittelee autokoulualaa ja toinen paikallista linja-autoalaa.

Kilpailu- ja kuluttajavirastolla on ollut viime vuosina tutkinnassa alle kymmenen julkisiin hankintoihin liittyviä kartelliepäilyä. Niitä on todennäköisesti nytkin.

– Omassa valvonnassamme on tullut esille yksittäisiä tapauksia, jotka viittaavat siihen, että julkinen hankkija on aika helposti kartellin kohteena. Hankintayksiköiden on oltava tarkkana, sillä tietyille markkinoille saattaa tulla kilpailijoiden välistä yhteistoimintaa, Jokinen varoittaa.

– Esille on tullut myös tilanteita, joissa on ollut taustalla "orkesteroitu" kilpailutus, joka on päättynyt useina vuosina tietyn saman yrityksen eduksi. Joissakin on ollut taustalla korruptioon viittaavia asioita, joista olemme olleet yhteydessä poliisiin, Jokinen kertoo.

Esimerkiksi tarjouspyyntö saatetaan laatia siten, että suositaan yhtä yritystä tai tehdään muiden edellytykset kilpailla heikoiksi.

– On tavattoman vaikea löytää näyttöä kartellista, jos sen elossa pysyminen on vakiintunut tapa, jota heikko kilpailutus ylläpitää. Kartelli toimii silloin itsekseen vakiintuneiden asiakassuhteiden perustella pitääkseen yllä lähes sellaista hintatasoa, johon kunnon kartelli kykenisi.

Ensi vuoden alusta Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivaltaan tulee julkisten hankintojen valvonta. Vaikka sen tavoite on hankintatoiminnan tehokkuuden ylläpito, se parantaa mahdollisuuksia saada esiin kilpailutuksiin liittyviä kartelliepäilyjä.

– Esimerkiksi laittomat suorahankinnat, joista ei ole oikein päässyt valittamaan markkinaoikeuteen, tulevat meidän valvontaan, Jokinen sanoo.

Korjaus 20.10 kello 19: Hovioikeuden päätöksen viikonpäivä korjattu torstaiksi neljännessä kappaleessa.

AKI TAPONEN/LÄNNEN MEDIA