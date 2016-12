Helsingin Asema-aukion epäillyn henkirikoksen oikeudenkäyntiä on jatkettu puimalla sitä, oliko uhrilla vaikutusta omaan kuolemaansa vai ei.

Uusnatsiaktiivi Jesse Eppu Oskari Torniaista syytetään törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä pahoinpitelystä. Uusnatsijärjestö Pohjoismaiseen vastarintaliikkeeseen kuuluvan Torniaisen epäillään potkaisseen uhria, joka kaatui ja löi päänsä. Vuonna 1988 syntynyt uhri kuoli sairaalassa useaa päivää myöhemmin.

Syyttäjän mukaan kuoleman aiheutti aivovamma, jonka tämä sai kaaduttuaan katuun syytetyn potkun seurauksena.

– Kyseessä oli hyppypotku, jota käytetään kamppailulajeissa. Sen ideana on, että hyppäämällä potkuun saadaan räjähtävää voimaa. Ottaen huomioon potkun luonne, syytetty on aikonut aiheuttaa vakavia seurauksia tai hän on vähintäänkin pitänyt niitä hyvin todennäköisinä, syyttäjä Anja-Riitta Rinkinen sanoi oikeudenkäynnissä.

Puolustus: Uhri pahensi omaa tilaansa

Epäilty teko tapahtui Vastarintaliikkeen mielenilmauksen yhteydessä syyskuussa. Uusnatsit jakoivat epäillyn henkirikoksen aikaan Asema-aukiolla Pohjoismaisen vastarintaliikkeen materiaalia.

Syyttäjän mukaan paikalla oli Vastarintaliikkeen lippujen kanssa neljä henkeä. Syyttäjän mukaan motiivi väkivaltaan oli lähtenyt siitä, että uhri on ollut eri mieltä vastarintaliikkeen arvoista.

– (Uhri) on kävellyt lippurivistön eteen, sylkäissyt maahan ja sanonut Vastarintaliikkeestä jotain kielteistä, syytteessä sanotaan.

Puolustuksen mukaan uhri provosoi tapahtumaa.

– Uhri saapui paikalle, pysähtyi ja sylkäisi maahan. Sitten hän sylkäisi uudestaan ja uhkasi itse väkivallalla, kysyi "haluatteko turpaan", Torniaisen asianajaja Hannu Tuomainen sanoi.

Uhri vietiin sairaalaan, josta lähti kotiin muutamaa päivää myöhemmin lääkärin suosituksen vastaisesti. Kotona hänen tilansa huononi ja hän soitti ambulanssin. Ambulanssin saapuessa hän oli jo tajuton. Mies kuoli sairaalassa samana iltana.

Torniaisen puolustuksen mukaan uhri itse aiheutti tilansa olennaisen huononemisen poistumalla sairaalasta. Puolustuksen mukaan asiaan vaikutti myös uhrin päihteiden käyttö. Puolustus epäilee, että uhri olisi itse yrittänyt jopa itsemurhaa.

Syyttäjä Rinkisen mukaan lääkärintodistus osoittaa, että kuolema johtui potkusta koituneesta vakavasta päävammasta.

– Mikään lääkkeiden tai alkoholin käyttö ei myötävaikuttanut kuolemaan. Rikosoikeudellinen suoja ei edellytä päihteettömyyttä. Mitä tulee väitteeseen itsemurhasta, uhri itse soitti ambulanssin.

"Hoitakaa toi kuntoon"

Torniainen on kiistänyt syytteet, mutta myöntää perusmuotoisen pahoinpitelyn. Oikeudenkäynnissä Torniainen kertoi, että hänen tarkoituksenaan oli häätää uhri pois vastarintaliikkeen mielenilmaisun luota.

– Ajattelin, että hän ottaa taka-askelia tai lentää enintään takapuoli edellä maahan, hän sanoi.

Uhrin kaaduttua maahan Torniainen lähti paikalta.

– Sanoin toiselle henkilölle, että hoitakaa toi kuntoon. Ei ollut mielenkiintoa joutua putkaan, hän perusteli oikeudenkäynnissä.

Kysyttäessä Torniainen kertoi, että vastarintaliikkeen toimintaan kuuluu kamppailulajien harjoituksia, ja että niissä on kyse urheilusta.

Syyttäjä kysyi Torniaiselta myös tämän Twitter-tilillään julkaisemasta linkistä videoon, jossa uhri makaa verissäpäin kadulla. Torniainen kertoi, että hän linkittää henkilökohtaiselle Twitter-tililleen liki kaiken, mitä vastarintaliikkeen sivuilla julkaistaan.

Syyttäjä kertoo rangaistusvaatimuksensa loppulausunnossa.

