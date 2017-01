– Mielipiteenvapauteen sisältyy myös mahdollisuus mielipiteen muuttumiseen, ja tämän oikeuden käyttämisen kutsuminen "karkuruudeksi" osoittaa vähintäänkin huonoa makua.

Liiton mukaan monien reservistä lähteneiden päätökseen on vaikuttanut Euroopan kiristynyt poliittinen tilanne, joka on saanut epäilemään aseisiin perustuvan turvallisuuden mielekkyyttä. Osan mielestä Suomi on lähestynyt Natoa, mikä on ollut peruste kieltäytymiselle.

Aseistakieltäytyjäliiton mukaan viime vuonna armeijasta erosi runsaat 700 ja vuonna 2015 lähes tuhat reserviläistä. Aikaisempina vuosina luvut ovat olleet parinsadan luokkaa. Liitto uskoo määrän vakiintuvan selvästi aiempaa korkeammalle tasolle.

Niinistö sanoi tänään maanpuolustuskurssin avajaisten puheessaan, että on huolissaan sotilaskoulutuksen saaneiden reserviläisten hakeutumisesta täydennyspalvelun kautta siviilipalvelusvelvollisiksi. Niinistö pitää asiaa periaatteellisesti tärkeänä, vaikka kyse ei hänen mielestään vielä ole mittavasta ongelmasta.

– Ei reservistä noin vaan pidä voida lähteä eikä Suomea jättää puolustamatta vain siksi, että asepalvelus ei enää huvita. Reservikarkurit nakertavat järjestelmämme uskottavuutta, Niinistö moitti aamulla.

