– Mielipiteenvapauteen sisältyy myös mahdollisuus mielipiteen muuttumiseen, ja tämän oikeuden käyttämisen kutsuminen "karkuruudeksi" osoittaa vähintäänkin huonoa makua.

Liiton mukaan monien reservistä lähteneiden päätökseen on vaikuttanut Euroopan kiristynyt poliittinen tilanne, joka on saanut epäilemään aseisiin perustuvan turvallisuuden mielekkyyttä. Osan mielestä Suomi on lähestynyt Natoa, mikä on ollut peruste kieltäytymiselle.

Aseistakieltäytyjäliiton mukaan viime vuonna armeijasta erosi runsaat 700 ja vuonna 2015 lähes tuhat reserviläistä. Aikaisempina vuosina luvut ovat olleet parinsadan luokkaa. Liitto uskoo määrän vakiintuvan selvästi aiempaa korkeammalle tasolle.

Niinistö sanoi tänään maanpuolustuskurssin avajaisten puheessaan, että on huolissaan sotilaskoulutuksen saaneiden reserviläisten hakeutumisesta täydennyspalvelun kautta siviilipalvelusvelvollisiksi. Niinistö pitää asiaa periaatteellisesti tärkeänä, vaikka kyse ei hänen mielestään vielä ole mittavasta ongelmasta.

– Ei reservistä noin vaan pidä voida lähteä eikä Suomea jättää puolustamatta vain siksi, että asepalvelus ei enää huvita. Reservikarkurit nakertavat järjestelmämme uskottavuutta, Niinistö moitti aamulla.

Reserviläisliitto: Viiden päivän täydennyspalvelus kestämätön

Reserviläisliitto on huolissaan reservistä kieltäytymisen lisääntymisestä. Liiton mukaan kieltäytymiset synnyttävät kuvan, jonka mukaan puolustus perustuisi vapaaehtoisuuteen, vaikka puolustusvelvoite on kirjattu perustuslakiin.

Reserviläisliitto pitää kestämättömänä tilannetta, jossa jokainen varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittanut voi siirtyä siviilipalvelusvelvolliseksi hakemalla täydennyspalvelukseen, jonka kesto tällä hetkellä on vain viisi päivää. Täydennyspalveluksen maksimikesto olisi 40 päivää.

Reserviläisliiton mukaan puolen vuoden asepalveluksen suorittanut henkilö voi nyt kuitata asevelvollisuuslaissa säädetyt kertausharjoitusvelvoitteensa viiden päivän täydennyspalveluksella. Tämä sopii liiton mukaan huonosti yhteen sen kanssa, että reserviin kuuluvien kertausharjoitusvelvoitteet kaksinkertaistettiin asevelvollisuuslain muutoksella viime kesänä.

Työ-ja elinkeinoministeriön toissa vuonna tekemän raportin mukaan keskeiset syyt siviilipalvelukseen hakemiseen olivat käytännöllisiä, eivät vakaumukseen perustuvia, liitto muistuttaa.

Reserviläisliitto muistuttaa myös, ettei siviilipalveluksen suorittaneille ja täydennyspalvelukseen siirtyneille reserviläisille ole käytännössä juuri suunniteltu tai valmisteltu poikkeusolojen tehtäviä. Asiasta kertoi Ruotuväki-lehti viime viikolla

Siviilipalvelusta tulisi jatkossa kehittää liiton mukaan vahvemmin asevelvollisuuslain hengessä niin, että mahdollisimman suuri osa siviilipalveluksen suorittaneista tai täydennyspalvelukseen myöhemmin hakeutuneista sijoitettaisiin lain määräämiin viranomaistehtäviin, joiden suorittamista varten tulisi rakentaa poikkeusolojen organisaatiot. Tehtäviä tulisi myös kertausharjoitusten tyyliin harjoitella ennakkoon.

STT