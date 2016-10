Valtion "taseen laittaminen töihin" on ollut yksi pääministeri Juha Sipilän (kesk.) voimakkaasti esillä pitämistä ideoista. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Lakiluonnos valtion omistusten kehitysyhtiöstä saa poikkeuksellista kritiikkiä lainsäädännön arviointineuvostolta. Neuvoston mukaan hallituksen lakiluonnoksesta ei käy ilmi, miksi osa valtion omistamista yhtiöistä on edes tarpeen siirtää erilliseen kehitysyhtiöön.

Hallitus on perustanut kehitysyhtiön, johon on tarkoitus siirtää osa valtion omistamista yhtiöistä. Valtion "taseen laittaminen töihin" on ollut yksi pääministeri Juha Sipilän (kesk.) voimakkaasti esillä pitämistä ideoista.

Arviointineuvoston mukaan lakiluonnos jättää epäselväksi, mitä ongelmaa uudistuksella pyritään korjaamaan. Valtion omaisuutta on siirtymässä huomattava määrä budjettitalouden ulkopuolelle, minkä takia uudistus vaatii neuvoston mielestä huolellisemmat perustelut.

– Vaikutusarviot on kuvattu niin puutteellisesti, etteivät kansanedustajat todennäköisesti pysty niiden pohjalta muodostamaan riittävää ja perusteltua käsitystä esityksen taloudellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista, neuvoston lausunnossa todetaan.

Kehitysyhtiöön siirretään ensi vaiheessa omistuksia muun muassa Altiasta , Ekokemista , Arctiasta , Nesteestä ja Postista . Hallituksen mukaan tavoitteena on tarjota näille yhtiöille parempia mahdollisuuksia kasvuun.

Lainsäädännön arviointineuvosto perustettiin puoli vuotta sitten parantamaan lainsäädännön laatua. Neuvosto on antanut tähän mennessä kymmenkunta lausuntoa. Nyt annettua kuvataan tähän asti kriittisimmäksi.

