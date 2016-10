Kyse on kokonaan uudesta lisärahoituksesta, josta opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) kertoi sunnuntaina Lännen Median haastattelussa ja josta on heti alkanut vilkas keskustelu niin mediassa kuin internetin keskustelupalstoillakin.

Suurimman oppositiopuolueen puheenjohtaja Rinne hämmästelee hallituksen politiikkaa.

– Hallituksen koulutuspolitiikan sisältö on todella tempoilevaa. Juuri on tehty jättimäisiä leikkauksia ja päätetty hallitusohjelmassa leikata kolme miljardia euroa tutkimuksesta, tuotekehityksestä ja koulutuksesta. Nyt sitten yhtäkkiä täyskäännös korkeakoulupolitiikassa, Rinne ihmettelee.

– Siitä olen tietysti hyvillään, että hallitus on havainnut, että koulutus on meidän kansantaloutemme, ihmisten ja tulevaisuuden kannalta ihan keskiössä ja siihen pitää satsata.

Hallituksen käännös palauttaa Rinteen mieliin vuoden takaiset ajat, jolloin pääministeri Juha Sipilä (kesk.) poukkoili pakkolakipakettinsa kanssa.

– Ratkaisut luovat kuvaa, että homma ei ole ollenkaan hallinnassa, vaan poukkoillaan sinne tänne. Tämä on vähän sama asia kuin silloin, kun kätilö sanoi telkkarissa, että on väärin leikata lomista. Kätilö sai pääministeri Sipilän vakuuttuneeksi, ettei pakkolakia kannattanut tehdä. Nyt on vähän sama jutttu: kun nobelisti kertoo, että näin pitää tehdä, muutetaan suuntaa täysin, Rinne viittaa siihen, että taloustieteen tuore nobelisti Bengt Holmström on ollut yksi hallituksen asian valmistelussa käyttämistä asiantuntijoista.

Talousviisaat Holmström, Sixten Korkman ja Vesa Vihriälä tosin tekivät ehdotuksensa korkeakoulujen mittavasta pääomituksesta jo ennen Holmströmin Nobel-palkintoa.

– Mutta en ole pahoillaan suunnan muuttumisesta, koska korkeakouluja on järkevää vahvistaa, Rinne kertoo tukevansa hallituksen valmistelemaa satojen miljoonien rahoitusta.

Sdp aikoo eduskunnassa kysyä hallitukselta, millaisia kriteereitä pääoman eli yliopistojen taseita vahvistavan rahan jakamisessa aiotaan käyttää.

Samalla Rinne on huolissaan ammatillisen koulutuksen säästöjen vaikutuksista.

– Ei tämä poista sitä, että toiselta asteelta hallitus leikkaa vuodenvaihteessa 190 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa opettajien potkimista pois ja ammattikoulujen aloituspaikkojen vähentymistä, kun ei ole suunnitelmaa, miten leikkauksia tehdään. Ei pidä hävittää taustalta sitä, että toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta leikataan merkittävästi, Rinne sanoo.

Lauri Nurmi, Helsinki / Lännen Media