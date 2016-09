Hallituksen tavoitteena on nostaa työllisyysaste 72 prosenttiin. LEHTIKUVA / Markku Ulander

Kolmikantainen työllisyysryhmä on esittämässä ansiosidonnaisen porrastusta, joka perustuisi työttömän omaan aktiivisuuteen. Kaksi neuvottelulähdettä kertoi perjantaina STT:lle, että paketti on viimeistelyä vaille valmis. Viimeisiä viilauksia on tarkoitus tehdä viikonloppuna.