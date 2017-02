Musk ei odottanut toimittajalta vastausta kysymykseen. Hän tietää itsekin olevansa tietyllä tavalla poikkeuksellinen. Hän tekee hullulta kuulostavia asioita – ja saa ne toimimaan.

Jos 45-vuotiaan Muskin elämäntyö toteutuu, hän ehkä viettää elämänsä viimeiset päivät Marsissa tuhansien muiden ihmisten kanssa omavaraiseksi kehittyvässä siirtokunnassa.

Tai hänen itsensä ei välttämättä ole pakko päästä Marsiin. Tärkeintä on, että muut pääsevät.

Näin Musk pohti Vancen kirjoittamassa elämäkerrassa.

Kyllä, tällainen mies johtaa Teslaa, jonka jättitehdasta Vaasakin kosiskelee. Monimiljardööri, joka haluaa käyttää omaisuutensa yhteen asiaan: ihmiskunnan pelastamiseen.

Siksi hän haluaa mullistaa energiantuotannon kestäväksi ja levittää ihmiskunnan eri planeetoille.

Musk on sanonut voivansa kuolla rauhassa, kun hänellä on varmuus siitä, ettei yhden planeetan tuhoava tapahtuma tuhoa ihmiskuntaa.

Muskin puheessa on perää. Ihmiskunnalla on tällä hetkellä lukemattomia tapoja tuhoutua tai tuhota itsensä. Riskit laskevat, jos asutaan kahdella tai useammalla taivaankappaleella omavaraisesti.

Hän ei väitä, että lento Marsiin tai asuminen siellä olisi turvallista. Ensimmäisistä matkaajista monet kuolevat monin eri tavoin, koska avaruusmatkailu on vaarallista. Silti siirtokunta kasvaa vain menemällä Marsiin.

Musk luottaa kuitenkin siihen, että seitsemän miljardin ihmisen joukosta löytyy tuhansia löytöretkeilijöitä, jotka haluavat sijoittaa omaisuutensa menolippuun Marsiin. He ovat samalla uudisraivaajia, jotka pala kerrallaan muuttavat planeettaa elinkelpoiseksi.

Tässä Muskin ajattelumalli on täysin erilainen kuin NASA:n, joka välttää riskejä viimeiseen asti ja jolle yhdenkin astronautin kuolema on kauhistus.

Musk aikoo toteuttaa suunnitelmansa laskemalla Mars-matkan hinnan vain 200 000 dollariin matkustajaa kohden, jolloin mahdollisuus lähteä avautuu miljoonille. Kyseessä on siis halpabussilinja toiselle planeetalle.

Muskin avaruusyritys SpaceX suunnittelee ja toteuttaa Mars-lentojen teknologiaa koko ajan.

Kalifornian Piilaaksossa Elon Muskia verrataan edesmenneeseen Applen Steve Jobsiin . Hän on nyt se tähti, jota startup-nuoriso jumaloi.

Musk on kuitenkin persoonana erilainen kuin Jobs. Hän ei ole mikään valtavan karismaattinen esiintyjä.

Musk tuntee teknologian. Hän on keksijä, visionääri ja insinööri. Hän tietää, mistä puhuu.

Kun Musk esiintyy, hän ei tule lavalle räjähtävästi kuten Jobs aikoinaan, vaan aloittaa hieman hapuillen. Hänen puheensa on monotonista, asiapitoista, tasaista papatusta.

Mutta Muskin visiot ovat vielä hurjempia kuin Jobsin. Jobs muutti nykymaailman, kun Musk haluaa muuttaa koko ihmiskunnan tulevaisuuden.

Elon Muskin urakehitys on mykistävä. Etelä-Afrikassa syntynyt Musk muutti alle parikymppisenä Pohjois-Amerikkaan, opiskeli ja perusti Zip2-yrityksen. Hän myi sen 22 miljoonalla dollarilla ja perusti koko rahalla X.comin, josta tuli PayPal. Musk oli suurin osakas, kun eBay osti PayPalin 1,5 miljardilla dollarilla vuonna 2002. Musk tienasi 180 miljoonaa.

Joku muu olisi vain jäänyt lepäämään aloilleen näiden rahojen kanssa. Musk sen sijaan löi kaikki kiinni riskibisneksiin. Hän aikoi valloittaa avaruuden SpaceX-yrityksellään, mullistaa automarkkinat sähköautoja valmistavalla Teslalla ja energiantuotannon SolarCityllä. Ei kovin vaatimattomia tavoitteita.

Muskin riskinottokyky voi olla peräisin seikkailijaisoisä Joshua Haldemanilta , joka oli mullistamassa ilmailun historiaa. Hän lensi päättömästi yksimoottorisella koneella ympäri maailmaa. Isoisä kuoli lento-onnettomuudessa, kun Elon Musk oli vasta taapero.

Muskin lapsuus oli hänen elämäkertansa mukaan vaikea. Hän ei halua olla tekemisissä isänsä kanssa, vaikka halusi muuttaa hänen luokseen vanhempiensa eron jälkeen. Nörttipoika joutui myös väkivaltaisesti koulukiusatuksi apartheidin ahdistamassa Etelä-Afrikassa.

Liiketoimetkaan eivät ole olleet ongelmattomia. Muskin johtamistaitoja on kritisoitu. Joko häntä palvotaan tai vihataan.

Häntä syytetään empatian puutteesta. Jopa luotettu työntekijä saattaa saada potkut silmänräpäyksessä, kuten kävi hänen uskolliselle assistentilleen vuonna 2014.

Sekä Zip2 ja X.com ajautuivat useasti vakaviin ongelmiin, ja Musk syrjäytettiin molemmissa johtotehtävistä. Yritysten lopullista menestystä ei siis voi laskea vain hänen ansiokseen.

Toisaalta Musk on osoittanut, että kun kyse on hänen intohimoistaan, raha ei ole este. Uskotut työntekijät ovat saaneet kehitystyöhön tarvittavat keinot.

Vuonna 2008 Muskin liiketoimet olivat romahtamassa finanssikriisin pyörteissä ja lehdistö pilkkasi häntä tyhjänpuhujaksi. Hän oli menettämässä omaisuutensa, kun Tesla ei ollut vielä saanut sähköautoja myyntiin ja SpaceX:n rakettikokeilut olivat olleet vaikeuksissa.

Kuin ihmeen kaupalla hän käänsi molemmat yhtiöt menestystarinoiksi. Hän on pörssiyhtiö Teslan suurin omistaja, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Mitään ei tehdä Muskin tahtoa vastaan.

SpaceX:n neljäs laukaisu syyskuussa 2008 oli kaikki tai ei mitään -tapahtuma. Jos se olisi epäonnistunut, jompikumpi jättiyhtiöistä olisi mennyt konkurssiin. Laukaisu onnistui, ja raketti pääsi kiertoradalle, ensimmäisenä yksityisen yhtiön rakennuttamana ihmiskunnan historiassa. Raketin rakennus- ja laukaisukulut olivat murto-osa siitä, mitä valtiot tarvitsivat vastaavaan.

Teslan Gigafactory-suunnitelma on seuraava askel, jolla sähköautosta tehdään valtavirtaa. Akkutehtaita tarvitaan, jotta akkujen tuotantokustannukset painetaan alas.

Tesla pyrkii neliovisella Model 3:lla maailmanvalloitukseen. Sähköauton hinta olisi vain 35 000 dollaria, ja sen ajokustannukset olisivat minimaaliset verrattuna bensiiniautoihin. Aiemmat Teslat ovat maksaneet lähes 100 000 dollaria, ja tilauksia on silti huimasti enemmän kuin autoja pystytään valmistamaan.

Elon Muskin vaatimustaso voi tulla yllätyksenä suomalaiselle työehtosopimusyhteiskunnalle, jos Tesla valitsee Vaasan seudun. Teslassa ja SpaceX:ssä on paiskittu 16-tuntisia työpäiviä jopa seitsemänä päivänä viikossa.

Musk etenee tiukka-aikatauluisine projekteineen ja polttaa osan työntekijöistä loppuun. Silti lähes kaikki työntekijät arvostavat hänen periksiantamattomuuttaan. Jopa osa heistä, jotka eivät kestäneet kyydissä.

Musk luottaakin siihen, että ihmiset tulevat hänelle töihin intohimosta, tekemään elämällään jotain merkittävää. Tätä monet kilpailijat eivät pysty tarjoamaan.

Työntekijät ovat Muskille vain keino saavuttaa lopullinen tavoite, siirtokunta Marsissa. Hän on elämäkertansa mukaan puolustautunut sillä, etteivät yksittäisten ihmisten tunteet saa jarruttaa projekteja ja estää koko ihmiskunnan tulevaisuuden pelastamista.

Nyt puhutaan periaatteen miehestä.

Teslan avulla Musk haluaa mullistaa autoteollisuuden ja liikkumisen. Hänen ajatuksensa on, että kun sähköautot korvaavat bensiinikäyttöiset autot, riippuvuus öljystä poistuu. Samalla ilmastopäästöt vähenevät rajusti.

Tesla osti Muskin toisen yrityksen, SolarCityn. SolarCity taas valmistaa aurinkopaneeliakkuyhdistelmiä koteihin.

Kyse on suuresta suunnitelmasta, jossa koti on päästötön ja energiaomavarainen sekä samalla tankkaa auton.

Ja mikähän mahtaisi olla energiantuotantotapa Marsissa? Aivan, aurinkoenergia. Kaikki liittyy kaikkeen.

Muskin jättiyhtiöistä Tesla on listautunut pörssiin, mutta SpaceX ei. Se kertoo siitä, että SpaceX on Muskille tärkein, vaikka Tesla on nyt suurempi.

Hän perustelee SpaceX:n listautumattomuutta sillä, että pörssiyhtiönä sijoittajat voisivat estää hänen Mars-suunnitelmansa, joka ei lyhyellä aikavälillä tuota rahaa vaan ainoastaan kuluttaa sitä.

Musk on valmis päästämään irti yhtiöstä vasta, kun liikenne Marsiin on jo vankalla pohjalla.

Presidenteistä Musk piti Barack Obamasta ja tapasi häntä usein. Molemmat ovat visionäärejä ja vapaamielisiä.

Uusi presidentti Donald Trump taas edustaa Amerikan konservatiivisuutta ja haikailee mennyttä suuruutta.

Musk on jo kritisoinut Twitterissä Trumpin maahantulokieltoa tiettyjen muslimimaiden kansalaisille.

Molemmilla miehillä, Trumpilla ja Muskilla, on valtaa. Molemmat muuttavat Amerikkaa, mutta eri suuntiin. Trump kieltää ilmastonmuutoksen, Musk yrittää löytää keinot selvitä siitä.

Silti miehet kunnioittavat toisiaan. Musk kuuluu presidentti Trumpin strategiseen ja poliittiseen keskustelufoorumiin, eli hän on neuvonantaja.

Kun Musk otti neuvonantajapaikan vastaan, hän sai vapaamielisiltä Tesla-faneilta kritiikkiä, sähköautotilauksia jopa peruttiin.

Musk uskoo kuitenkin keskustelun voimaan. Hänen mielestään on parempi olla vaikuttamassa, vaikka presidentti sanoo viimeisen sanan.

Kukaan ei tiedä varmaksi, miten Elon Muskin unelmien lopulta käy. Ainakin hän on poikkeuksellinen miljardööri. Hänellä on esittää visio, johon moni voi samaistua.

Sen lisäksi hän on valmis käyttämään koko omaisuutensa visioonsa ja osaa vetää valtavia ihmisjoukkoja mukaansa.

Voidaan kritisoida, että Muskin tavoitteet ovat teknologiafanaatikon tavoitteita. Hän suhtautuu ihmiskuntaa kohtaaviin riskeihin insinöörin tavoin, eikä ota huomioon sitä, että jos ihminen on uhka itselleen, ei välttämättä hyödytä asua useammalla planeetalla.

Normaalisti Muskin esittämiä puheita pidettäisiin hulluina, ja niin moni Muskin jatkuvien epäonnistumisten jälkeen pitikin. Päät ovat kääntyneet, kun Musk on alkanut toteuttaa SpaceX:n ja Teslan lupauksia yksi kerrallaan.

Pitää kuitenkin muistaa, että suurista puheista huolimatta Musk on edelleen pieni tekijä. Hänen yli 10 miljardin dollarin omaisuutensa on vain murto-osa Mars-hankkeen vaatimasta rahoituksesta. Teslan autoja on myyty vasta alle 200 000. Yksikään ihminen ei ole lentänyt SpaceX:n raketilla avaruuteen.

Jo pelkkä Gigafactoryiden rakentaminen on yksi valtava riskisijoitus lisää. Toisaalta riskeistä Musk pitää.

Lähteet: Elon Musk – Visionääri Teslan, SpaceX:n ja SolarCityn takana, Ashlee Vance 2015, (suom. Jussi Sippola 2016), Elon Muskin puhe Mars-tiedotustilaisuudessa 27.9.2016 www.spacex.com/mars, Elon Musk esittelee Teslan Gigafactoryn idean 29.7.2016 www.youtube.com, Twitter @elonmusk, Elon Musk – Näin menemme Marsiin, Tähdet ja avaruus 7/2016.

Joonas Kuikka