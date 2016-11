Harakka saattaisi päihittää Rinteen gallupissa, mutta sillä ei olisi suurta merkitystä SDP:n puheenjohtajakisassa. Matkalla helmikuun alun puoluekokoukseen Rinne olisi silti ylivoimainen suosikki Harakkaan nähden.

Miksi?

Siksi, että Rinne on aina kuulunut porukkaan.

– Aloitin Nuorten Kotkien kerhossa alle 6-vuotiaana. Sitä kautta tulin kerhonvetäjäksi. Vuonna 1975 minut valittiin 13-vuotiaana kouluneuvoston apulaisjäseneksi äänivyöryllä, 67 äänellä, Vehkojan koulussa Hyvinkäällä. Politiikka on ollut elämässäni aina läsnä isänikin kautta. Hän oli Uudenmaan demaripiirin puheenjohtaja 1970-luvulla ja presidentti Urho Kekkosen valitsijamies, Rinne kuvailee demarijuuriaan. (LM 13.11.)

Kun Rinne astelee demareiden tupailtaan, hän saattaa kertoa demarijuuristaan tavalla, joka ei jätä kuulijaa kylmäksi. On tullut räntäsateessa soitettua pikkupoikana torvea oman isän kanssa toreilla silloinkin, kun ihmisiä on vaivautunut paikalle kourallinen.

Rinne on ytimiään myöten demari, mikä painaa vaa’assa paljon puolueessa, jonka jäsenistön keski-ikä kolkuttelee eläkeiän portteja.

Ay-aktiiveilla on vahva valta-asema puoluekokouksessa

Sdp:n puheenjohtajan valitsee Lahdessa lauantaina 4. helmikuuta 500 äänioikeutettua kokousedustajaa. Heidät on valittu jäsenäänestyksellä piireittäin.

Sosialidemokraattinen puolue ei ole yhtä kuin ammattiyhdistysliike, mutta ay-aktiivit ovat piireissä aktiivisia demareita, jotka asettuvat jäsenäänestyksissä ehdolle ja myös äänestävät kavereitaan puoluekokousedustajiksi.

Ay-liikkeen vahvat taustavaikuttajat halusivat syrjäyttää Sdp:n edellisen puheenjohtajan Jutta Urpilaisen lähes koko sen ajan, kun tämä veljeili hallituksessa kokoomuspääministeri Jyrki Kataisen kanssa. Syynä ei ollut Urpilaisen sukupuoli eikä edes persoona, vaan se, että Urpilainen ei kertonut ay-johtajille etukäteen hallituksen valmistelemista päätöksistä.

Rinteen kampanja pohjustettiin niin hyvin, että kun puoluekokousedustajien jäsenvaalit syksyllä 2013 oli käyty, Urpilaisen päivät valtiovarainministerinä olivat luetut. Edes Urpilaisen parantuneet esiintymistaidot eivät auttaneet häntä.

Harakka on entinen toimittaja. CV:stä löytyvä Vihreän langan päätoimittajuus 1990-luvulla saattaisi olla demarikuvioissa Harakalle jopa haitta, ellei se olisi päättynyt potkuihin ja välirikkoon vihreiden johdon kanssa.

Yleisradiossa Harakka juonsi muun muassa Mustaa laatikkoa ja Pressiklubia. Lisäksi hän nosti valokeilaan globaalin kapitalismin epäkohtia dokumenttisarjallaan Rahan jäljillä (2003), jota on esitetty eri puolilla maailmaa. Esiintymis- ja puhetaitoa Harakalta siis löytyy, mutta sdp:n puheenjohtajaksi nouseminen olisi häneltä pienimuotoinen ihme. On hänkin kotoisin työläiskodista, mutta niin on Suomessa moni porvarikin.

LM-kyselyn kaksintaisteluasetelmassa Rinne peittosi Harakan prosentein 67–33

Rinteen henkilöhistoria on SDP:n kentällä valttikortti, jonka painoarvoa ulkopuoliset eivät joko ymmärrä tai suostu ymmärtämään.

Lännen Media toteutti elokuussa SDP:n kenttäväelle laajan kyselyn, johon vastasi 380 demarivaikuttajaa.

Harakka sai LM-kyselyssä 11 prosentin kannatuksen puheenjohtajaksi, Rinne 45 prosentin.

Kaksintaisteluasetelmassa Rinne peittosi Harakan prosentein 67–33.

Ay-liikkeessä ei olla pelkästään hurrattu Harakan työelämänäkemyksille, joissa perinteinen vakituinen palkkatyö ei ole ollut aina työsuhteen muotona keskiössä.

Harakka pelaa ministeripeliä

Harakka on potentiaalinen ministeri seuraavaan hallitukseen. Puheenjohtajaehdokkuus palvelisi tavoitetta, mutta siihen sisältyisi Harakan näkökulmasta myös riskejä. Rinne on tiettävästi valmis nostamaan Harakan ministeriksi, jos SDP voittaa vaalit ja Rinne muodostaa hallituksen.

Jos puheenjohtajakisasta tulee repivä ja Rinne sen voittaa, Harakan ministeriys ei ole enää varmaa. Keskustajohtaja Juha Sipilä on pitänyt vastaehdokkaansa Tuomo Puumalan ja tätä tukeneen Mauri Pekkarisen sivuraiteilla.

Jos uskoo pieniin salaliittoihin ja pelikuvioihin, Harakka auraa latua Antti Lindtmanin ehdokkuudelle. Toimittajat ja kansalaiset innostuvat Harakan persoonan kautta kisasta, jolloin Lindtmanin on näennäisen helppoa ilmoittautua mukaan. Kokoomuksessa Elina Lepomäen ehdokkuus ja Harry Harkimon pohdinta helpottivat Petteri Orpon lähtöä Alexander Stubbin haastajaksi.

Löytyykö kuvion selitys siitä, että Harakan avustaja kannattaa Antti Lindtmania?

Harakka lienee SDP:n Lepomäki, joka saa taakseen jonkin verran uskollisia kannattajia ja tuo puolueelle arvokasta julkisuutta. Siinä missä Lepomäen linja ei kelpaa maltillisille porvareille, Harakan linja ei maistu ay-liikkeelle.

Ai niin, Harakan avustaja ja sdp:n puoluevaltuuston jäsen Eemeli Peltonen ilmoitti Demokraatin kolumnissaan (11.11.) kannattavansa Lindtmania SDP:n johtoon.

"SDP:llä olisi riveissään yksi henkilö, jonka näen erityisesti täyttävän uskottavan pääministeriehdokkaan edellytykset. Uskon hänen myös kykenevän viemään SDP:n 2020-luvulle elinvoimaisena kansanliikkeenä. Hän on kansanedustaja Antti Lindtman. Toivon, että Lindtman päättäisi tavoitella puolueen puheenjohtajuutta ja nousisi puoluekokouksessa SDP:n johtoon", Peltonen kirjoittaa.

Usein asiat ovat politiikassa juuri siten kuin ne näyttävät olevan.

Lindtman vaikuttaa ainoalta, jolla saattaa olla mahdollisuus Rinteen syrjäyttämiseen, mutta häneenkin nähden Rinne on tällä hetkellä ennakkosuosikin asemassa.

LAURI NURMI/HELSINKI, LÄNNEN MEDIA