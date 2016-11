Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta tarkentaa Ahvenanmaan turvallisuuspoliittisesta asemasta tehtyä hallituksen kirjausta. Valiokunnan mietintöönsä tekemä kirjaus on tarkempi kuin hallituksen kesällä antamassa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa.

Valiokunnan jäsen Erkki Tuomioja (sd.) kertoo, että kirjausta haluttiin täsmentää puolustusministeri Jussi Niinistön (ps.) hämmennystä herättäneiden puheenvuorojen jälkeen. Valiokunnassa katsottiin Tuomiojan mukaan yksimielisesti, että kirjausta on syytä täsmentää.

Ahvenanmaa on demilitarisoitu ja neutralisoitu alue, mitä mikään valtio ei ole valiokunnan mukaan kyseenalaistanut. Samalla todetaan hallituksen tavoin, että Ahvenanmaan asemasta tehdyt kansainväliset sopimukset eivät estä Suomea tiivistämästä sotilaallista yhteistyötä Euroopan unionissa, kansainvälisissä järjestöissä ja pohjoismaisesti. Ahvenanmaan turvaaminen on Suomen etujen mukaista ja sillä on myös velvollisuus siihen, mietinnössä todetaan.

Jussi Niinistö arvioi jokin aika sitten julkisuudessa, että Ahvenanmaan demilitarisointi vaikeuttaa alueen puolustamista konfliktitilanteessa. Hän on myöhemmin selventänyt, ettei halua kyseenalaistaa maakunnan asemaa.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Matti Vanhasen (kesk.) mukaan kirjaus kuvaa Suomen hyvin pitkäaikaista linjaa.

Hallituksen Nato-kirjaus ei käy vasemmistoliitolle

Eduskuntapuolueet ovat pitkälti samoilla linjoilla Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan mietintö ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta valmistui tänään.

Mietintö on suurimmaksi osaksi yksimielinen. Vasemmistoliitto jätti kuitenkin eriävän mielipiteen mietinnön kolmesta kohdasta. Kansanedustaja Paavo Arhinmäen (vas.) mukaan näihin kuului muun muassa mietinnön Nato-kirjaus.

– Kun tähän mietintöön haluttiin tuoda hallitusohjelman kirjaus, se on selkeästi erilainen kuin edellisessä hallituksessa oli. Me lähdimme siitä, että tähän huomattavasti selkeämmin kirjoitetaan se, että Suomi on sotilaallisesti liittoutumaton maa. Ja se tarkoittaa sitä, että Suomea ei missään tilanteessa viedä mukaan sellaisiin konflikteihin, jossa emme ole osapuoli, Arhinmäki sanoi tiedotustilaisuudessa.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Matti Vanhasen (kesk.) mukaan mietintöä laaditaan kansainvälispoliittisesti aika levottomassa tilanteessa.

– Se heijastui valiokunnan työskentelyyn mielestäni sillä tavalla, että selvästikin valiokunnan jäsenet hakivat yhteistä tahtoa hyvin vahvasti, Vanhanen sanoi.

