Nobel-komitean kotisivuilla Martti Ahtisaari oli aiemmin listattu Venäjän federaation alle, koska hän on syntynyt Viipurissa vuonna 1937. LEHTIKUVA / Martti Kainulainen

Fyreniuksen mukaan verkkosivuja hoitava Nobel Media oli yhteydessä asiasta tänään Suomen Tukholman-suurlähetystön kanssa.

Komitean verkkosivuilla palkitut on listattu muun muassa synnyinpaikan mukaan.

Nobel-komitean kotisivuilla Ahtisaari oli aiemmin listattu Venäjän federaation alle, koska hän on syntynyt Viipurissa vuonna 1937. Komitea pitää tapausta valitettavana, selviää STT:n saamasta komitean lausumasta.

Suomalaiset Nobel-palkitut F. E. Sillanpää ja A. I. Virtanen ovat edelleen Venäjän alla, koska ovat syntyneet Suomen ollessa osa Venäjää.

Ahtisaari on tyytyväinen Nobel-komitea päätökseen siirtää hänet Suomen sarakkeeseen, Helsingin Sanomat kertoo. Ahtisaari kommentoi asiaa lehdelle tekstiviestillä. Presidentti kertoo olevansa tyytyväinen, että Helsingin Sanomat on hoitanut asiaa ja virhe on saatu korjattua.

Nobel-komiteasta sanottiin vielä eilen Helsingin Sanomille, että komitea ei voi tehdä poikkeuksia yksittäisten nobelistien kohdalla. Sen mukaan voittajia ei ole haluttu listata kansallisuuksien mukaan, koska monien voittajien kansallisuutta on vaikea selvittää.

Nobel-komitea pahoitteli asiaa

Ulkoministeriön Tukholman-suurlähetystön lehdistöneuvos Niina Hyrsky oli yhteydessä Nobel-komiteaan asian tiimoilta aamulla STT:n ja muiden medioiden yhteydenoton jälkeen.

– Halusimme tietää, miten he näkevät asian, kun Suomessa listaus on aiheuttanut paljon hämmennystä, Hyrsky kertoo.

Nobel-komitean verkkosivuston toimitusjohtaja Mattias Fyrenius pahoitteli asiaa, koska se on aiheuttanut sekaannusta ja hämmennystä.

– He eivät halunneet antaa missään vaiheessa kuvaa, että Ahtisaari olisi venäläinen tai antaa harhaanjohtavaa tietoa. He myös kertoivat, että heidän tuli muuttaa viipymättä tämä systeemi.

Fyrenius piti asiaa puutteena heidän tietokannassaan. Hyrskyn mukaan Fyrenius painotti puhelinkeskustelussa monta kertaa, että he eivät halunneet johtaa ihmisiä harhaan. Fyrenius sanoi myös, että Ahtisaari kuuluu ehdottomasti suomalaisten nobelistien joukkoon.

– Ilmoitin hänelle, että ulkoministeriö on tyytyväinen tähän, Hyrsky jatkaa.

Kosovon rauhansuunnitelman laatineen Ahtisaaren palkitseminen herätti aikoinaan vastustusta Venäjällä. Muun muassa venäläislehti Pravda ihmetteli, kuinka Nobel voitiin myöntää "sodanlietsojalle". Maan nykyinen varapääministeri Dmitri Rogozin puolestaan sanoi, että Ahtisaaren palkitseminen on häpeä Nobel-komitealle.

