Vaasan Merikaarrossa asuvan 6-vuotiaalla Patrik Lempiäisellä oli yksi suuri toive: päästä kaverisynttäreille. Autismi on vaikeuttanut Patrikin kaverien saantia.

Äiti Sofia Lempiäinen kertoi poikansa toiveesta Facebook-ryhmässä viime perjantaina. Päivityksestä tuli somehitti, ja maanantaina aamupäivällä sillä oli jo yli 2 200 tykkäystä.

– Se osui kyllä nappiin. Saimme todella paljon yhteydenottoja. Nyt monet synttärit odottavat meidän pikkuherraamme, Sofia Lempiäinen kertoo.

Patrik, lempinimeltään Putte, sai noin 30 synttäri- ja leikkikutsua Vaasan ympäristöstä.

Ensimmäiset synttärit ovat tulevana viikonloppuna. Jos ne eivät toteudu, niin synttäreitä on luvassa myös viitenä seuraavana viikonloppuna.

– Myös kotikylältä Merikaarrosta löytyi yksi leikkikaveri, menemme tapaamaan häntä viikonloppuna, Lempiäinen sanoo.

Lempiäinen osasi odottaa, että yhteydenottoja tulee jonkin verran, mutta niiden määrä yllätti hänet täysin.

– Kyyneleet valuivat ja kylmänhiki tuli. Sanattomaksi veti, että tällä tavalla lähdetään mukaan.

Patrikilla on kaksi sisarusta, jotka ovat todella sosiaalisia ja saavat helposti kavereita.

– Kun sisarukset ovat lähteneet kaverisynttäreille, Putte on aina joutunut jäämään kotiin ihmettelemään, miksi hän ei pääse. Sydän on särkynyt joka kerta, kun sitä on katsonut vierestä.

Lempiäisen mukaan ajatus Facebook-päivityksestä oli kypsynyt jo jonkin aikaa. Perjantaina Patrikin kaksoisveljen Peten lähdettyä jälleen kaverisynttäreille äiti ei kestänyt enää poikansa surua ja päätti toimia.

– Kun Pete oli lähtenyt, tuntui siltä, että nyt ei kestä enää katsoa Puten sydämenpohjasta tulevaa itkua.

Päivityksen jälkeen yhteydenottoja alkoi sadella. Synttärikutsujen lisäksi Patrik sai liput Vaasan Sportin ja VPS:n peleihin.

– Myös Palosaaren autoradalta soitettiin. Tavaratalo Hong Kongista Patrik sai lahjakortin, jolla hän voi ostaa synttärilahjoja.

Viime lauantaina Patrik oli Vaasan Sportin pelissä, ja nautti äidin mukaan silminnähden.

– Putte ei ole koskaan ennen käynyt missään tuollaisessa tapahtumassa. Pikkuhiljaa otamme sen tavaksi. Nuorempana Putte ei sietänyt isoja ihmisjoukkoja, ja tällainen ei olisi onnistunut. Nyt hän pystyy jo liikkumaan isossa joukossa.

Lempiäisen mukaan kaikki näyttää nyt todella paljon valoisammalta.

– Saamme opetella Puten kanssa, mitä synttäreille meno tarkoittaa, kun hän ei ole koskaan ollut kaverisynttäreillä.

Lempiäinen haaveilee myös sellaisten synttärien järjestämisestä, johon hän kutsuisi Vaasan lähistöllä asuvia lapsia, jotka eivät ole Patrikin tavoin koskaan päässeet kaverisynttäreille.

–Monet ottivat yhteyttä ja kertoivat, että heidänkään lapsensa eivät ole saaneet kutsuja. Se on varmasti aika monen ongelma. Toivottavasti Patrikin tarina antaa toivoa muillekin samassa tilanteessa oleville, Lempiäinen toteaa.

LAURA POTINOJA