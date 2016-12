Sytyttikö viime vuonna julkaistu Apple Watch älykellojen markkinan liekkeihin samalla tavalla kuin iPad toi tablet-tietokoneet osaksi arkea?

No, ei vielä. Siinä, missä ennen kellon ensimmäisen version julkistusta sen ennustettiin myyvän ensimmäisen 12 kuukauden aikana 20–30 miljoonaa kappaletta, Apple Watch -myynti jäi arviolta alle 15 miljoonan.

Myös älykellojen kokonaismarkkina on pysynyt odotuksiin nähden alavireisenä: määritelmistä ja lähteistä riippuen niitä myytiin kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä 4–6 miljoonaa kappaletta.

– Älykellomarkkina ei tosiaan ole kasvanut samaan vauhtiin kuin vielä vuosi sitten ennustettiin, kertoo Verkkokauppa.comin toimitusjohtaja Samuli Seppälä.

– Riippuu myös mallista, mutta eivät älykellot yleisesti ottaen ole lyöneet sillä tavalla läpi, kun niistä varmaan odotettiin, pohtii puolestaan Gigantin toimitusjohtaja Irmeli Rytkönen.

Rytkösen mukaan tahmeaa menekkiä on Gigantissakin usein pohdittu, mutta mitään yksittäistä syytä he eivät ole pystyneet osoittamaan.

– Kenties kyse on enemmän siitä, että ihmiset käyttävät puhelintaan niin paljon, ettei tuotteelle ole ollut sitä varsinaista markkinarakoa. Tai ei ajatella, että ranteessa oleva kello nopeuttaisi prosessia.

Tutkimusyhtiö Gartnerin kesä-elokuussa Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa ja Australiassa tekemä kuluttajatutkimus tukee Rytkösen arviota. Gartnerin mukaan 29 prosenttia älykellon ostajista on lopettanut sen käytön, sillä laitetta ei yksinkertaisesti koeta tarpeeksi hyödylliseksi sen hankintahintaan nähden.

Niinpä älykellot ovat tutkimuksen mukaan edelleen teknologiapioneerien laite. Jotta niiden myynti kasvaisi, myös valtavirran mukana menevät kuluttajat tulisi saada kiinnostumaan laitteista – mikä lienee vaikeaa, jos niille ei löydetä mitään käyttötarkoitusta.

Sen sijaan erityisesti kuntoilukäyttöön tarkoitettujen aktiivirannekkeiden ja urheilukellojen menekki vaikuttaisi hieman pirteämmältä.

– On se huomattavissa. Kun älykello on tavallaan rannekkeen ja älypuhelimen yhdistelmä, niin ehkä ihmiset mieltävät paremmin, että sporttirannekkeella on tietty käyttötarkoitus, joka on erillään siitä muusta tietovirrasta, Rytkönen kertoo.

Verkkokauppa.comin Esa Hjerppe taas muistuttaa, että aktiivisuusrannekkeet ovat kehittyneet ominaisuuksiltaan, ja usein ne ovat myös hinnaltaan halvempia kuin älykellot.

– Olemme havainneet asiakkaiden hankkivan paljon laitteita urheilu- tai kuntoilusuoritusten mittaamisen tueksi. Urheilukellossa on usein mukana myös älykellon ominaisuuksia.

Lähteestä riippuen Apple Watch myi vuoden kolmannella neljänneksellä 1,1–2,8 miljoonaa kappaletta. Arvioiden hajonta on suuri, mutta isompikin luku on kaukana iPhonen 45 miljoonan kappaleen myynnistä.

Markkinakäänne voi tosin olla käynnissä. Reutersille joulukuun alussa asiaa kommentoinut toimitusjohtaja Tim Cook vakuutti, että jouluneljänneksellä uudemman sukupolven Apple Watchin myynti on ollut parempaa kuin koskaan aikaisemmin. Tarkkoja lukuja hän ei paljastanut.

Vastaavasti Samsung myi Q3:n aikana noin miljoona älykelloa. Koko viime vuoden globaali älykellomyynti oli eri analyytikkoarvioiden mukaan 20–30 miljoonan luokkaa, mikä on aika kaukana 1,4 miljardin älypuhelinmyynnistä.

MIKKO PULLIAINEN / LÄNNEN MEDIA