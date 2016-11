Alfred Kordelinin säätiö myönsi Hännikäiselle lokakuussa 6 000 euron apurahan kahden esseistisen proosateoksen kirjoittamiseen. Apurahapäätös julkistettiin perjantaina, minkä jälkeen päätös on aiheuttanut kovaa kritiikkiä sosiaalisessa mediassa.

Hännikäinen on herättänyt aiemmin voimakasta paheksuntaa muun muassa kirjoittelemalla törkyviestejä Naisasialiiton Unionin ja Naisten linjan Facebook-sivuille. Hännikäinen on myös tunnettu kontakteistaan äärioikeistolaisiin tahoihin.

Hännikäinen toimii myös päätoimittajana "traditionalistisella" Sarastus-sivustolla. Sarastuksessa on julkaistu muun muassa kirjoitus, jossa pohditaan etnisen puhdistuksen välttämättömyyttä Euroopassa, jos islamilainen maahanmuutto jatkuu.

Alfred Kordelinin säätiö julkaisi Facebookissa tiedot apurahan saajista perjantaina iltapäivällä. Julkaisun yhteyteen tuli lukuisia kommentteja, joissa kritisoitiin Hännikäisen saamaa apurahaa.

Hännikäisen saamaa apurahaa käsiteltiin myös Imagen blogistin Anssi Järvisen bloggauksessa , jossa on myös kerrottu säätiön tavoitteista ja säännöistä.

Lauantaina päivällä säätiö julkaisi Facebookissa uuden päivityksen, jossa se kertoi, että Hännikäisen apurahahakemus käsitellään uudelleen sunnuntaina kello 15.30 alkaen. Asiasta uutisoi lauantaina Helsingin Sanomat .

Säätiö sai FB-päivityksensä perään runsaasti kommentteja, jossa sekä ihmeteltiin asian uudelleenkäsittelyä että kiiteltiin säätiön reagointia.

Lännen Media tavoitti Alfred Kordelinin säätiön toimistopäällikön Marita Seitsalon puhelimitse sunnuntaina päivällä. Seitsalo sanoi, ettei tässä vaiheessa kommentoi asiaa.

Seitsalolta oli tarkoitus kysyä muun muassa sitä, miksi apurahahakemus aiotaan käsitellä uudelleen.

– En tässä vaiheessa kommentoi asiaa, toimistopäällikkö sanoi ja kertoi, että säätiön hallitus kokoontuu tänään ja keskustelee asiasta.

Hännikäinen sanoo Lännen Medialle, ettei häneen olla oltu missään yhteydessä säätiöstä apuraha-asian uudelleenkäsittelyyn liittyen. Hän sanoi kuulleensa asiasta sen jälkeen, kun säätiö julkaisi Facebook-päivityksensä.

– Kävin säätiön sivulla katsomassa, että sinne on tullut paljon vihaista palautetta minuun liittyvästä apurahapäätöksestä. Veikkaukseni on, että säätiöön on kohdistunut paljon sekä julkista että kulissien takaista painostusta, ja säätiössä on säikähdetty.

Hännikäinen odottaa säätiön hallituksen uudelleenkäsittelyä mielenkiinnolla. Hän pohtii, että miten mahdollinen apurahojen takaisinveto voidaan perustella.

– Mielenkiintoista, että löytyykö heidän säännöistä sellaista kohtaa, jolla tehty päätös voidaan perua tässä tapauksessa. En ole antanut mitään valheellista tietoa hakemuksessani. Olen toiminut ihan protokollan mukaan.

– Olen saanut apurahoja aiemminkin samalta säätiöltä ja toteuttanut esitetyt suunnitelmat. Minua ei voi siinä mielessäkään pitää epäluotettavana.

Alfred Kordelinin säätiön sivustolta selviää, että Hännikäinen on saanut apurahaa säätiöltä aiemmin vuonna 2011. Tuolloin hän sai 3 000 euroa kaunokirjallisuuteen, Marko Tapion tuotantoa käsittelevän esseeteoksen kirjoittamiseen.

Hännikäinen sanoo saaneensa säätiöltä myös 3 000 euron apurahan vuonna 2013. Apurahan avulla syntyi tänä vuonna julkaistu proosateos Kuolevainen.

Nykyisillä apurahoilla Hännikäinen sanoo kirjoittavansa kaksi teosta, joista toisen olisi tarkoitus käsitellä "Suomen mielipideilmaston jakautumista ja kulttuurista mielipideterroria". Hännikäinen väittää, että apurahapäätökseen liittynyt sosiaalisen median kuohunta on yksi osoitus tällaisesta "mielipideterrorista", jota kirjan on tarkoitus käsitellä.

Hännikäisen mukaan jo se, että, että apurahahakemusta aiotaan käsitellä uudelleen, on skandaali.

– Olen saanut paljon kulttuuri-ihmisiltäkin puolustavia kannanottoja. Tästä on jo syntynyt julkinen skandaali, joka vain paisuu, jos apurahapäätös päätetään perua.

Mitä ajattelet siitä, että sinua kritisoidaan äärioikeistoyhteyksistä tai rasistisista kommenteista sosiaalisessa mediassa?

– On selvää, että olen käyttäytynyt huonosti sosiaalisessa mediassa ja haukkunut väärää puuta näissä avautumisissani. Sikäli kun olen katsonut tehneeni väärin, olen jälkikäteen pyytänyt toimintaani anteeksi. Tietysti aika monet niistä verbaalisista keskisormen näytöistä on kohdistunut henkilöihin, jotka ovat harjoittaneet minua kohtaan avointa mustamaalausta. Heitä kohtaan olen antanut takaisin, mikä ei ole kovin järkevää, mutta en katso sitä kovin epämoraaliseksi.

Helsingin Sanomien Nyt-liite kertoi viime vuonna, että Hännikäinen oli kirjoittanut Naisasialiitto Unionin sekä väkivallan uhreja auttavan Naisten linjan sivuille viestejä, kuten "Sieg heil", "Panen teitä perseeseen" ja "neekerineekerineekerineekerineekeri ––".

Naisasialiitto Unioni kertoi myöhemmin, ettei järjestö kirjoittanut Hännikäisestä aiemmin sanaakaan.

– Se ei ole salaisuus, että olen toiminut nationalistisissa järjestöissä. Olen Suomen Sisun jäsen ja niin edelleen. Mutta nämä, että minut on johonkin uusnatseihin yhdistetty aivan täysin katteettomin perustein sen takia, että olen ollut samassa valokuvassa, missä on heitä mukana. Tai samassa tilaisuudessa, joissa on heikäläisiä mukana.

– Tälle on mielestäni aika heikko näyttö. En ole kansallissosialisti tai tällaisten järjestöjen tukija.

Samainen Nyt-liite kertoi artikkelissaan, että Hännikäisen päätoimittama Sarastus-lehti oli järjestämässä viime vuoden kesällä Porvoossa Eugen Schaumanin haudalla pidettyä tilaisuutta. Tilaisuus nousi voimakkaasti otsikoihin, kun perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen poseerasi ryhmäkuvassa uusnatsistisen Suomen Vastarintaliikkeen edustajien kanssa. Myös Hännikäinen poseerasi uusnatsien kanssa samassa kuvassa.

Hännikäinen on myös useassa muussa yhteydessä esiintynyt uusnatsien kanssa.

Alfred Kordelinin säätiön on tarkoitus iltapäivän ja alkuillan aikana päättää, aikooko se perua Hännikäisen apurahahakemuksen.

Juha Vainio, Helsinki / Lännen Media