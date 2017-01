Eero Hirvonen on kymmenentenä mäkihypyn jälkeen yhdistetyn maailmancupin kilpailussa Italian Val di Fiemmessä. Kilpailua johtaa saksalainen Eric Frenzel, jonka etu Hirvoseen on minuutti ja 12 sekuntia ennen hiihto-osuutta.

Hirvonen hyppäsi 123 metriä. Frenzel puolestaan leiskautti 138 metriä.

Ilkka Herola on sijalla 23. Hänen eronsa kärkeen on mäkihypyn jälkeen minuutti ja 55 sekuntia. Leevi Mutru väijyy 25. sijalla, ja Arttu Mäkiaho on 47. tilalla.

Hiihto-osuus kilpaillaan myöhemmin tänään.

STT