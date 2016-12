Peräti viisi edellistä kilpailuaan nimiinsä vienyt Wilhelm Nash jäi lähtölaukassaan muista.

– Hevonen oli liian täpinöissään lähtötouhussa. En osannut ennakkoon pelätä lähtölaukkaa. Pidemmän starttivälin takia hevoselle tahtoo kertyä painetta pannuun, Ari Moilanen selitteli voittajahaastattelussa laukan syitä.

"Tavallisen" hevosen peli olisi ollut todennäköisesti menestyksen osalta pelattu, mutta Wilhelm Nash ja ohjastaja Ari Moilanen etenivät keulaan lähes käsittämättömästi jo kirikierroksen alussa.

Ensimmäisen kierroksen ylimääräinen työnteko ei näkynyt huippulahjakkuudella lopussa, vaan se irtosi varmasti vastustajiltaan.

Wilhelm Nash on kilpaillut urallaan 17 kertaa, joista on voittanut 10. Palkintorahoja on kertynyt vajaa 27 000 euroa.

Finalistit selvillä

Toto65-kierroksen yhteydessä ravattiin tammojen Uudenmaan Upein -lähdön karsinta. Uudenmaan Upein on kilpailu Etelä-Suomen läänin alueella syntyneille ja Suomen kilpailurekisterissä oleville 3-vuotiaille lämminverisille.

Karsintalähdön suosikkikaksikko Golda Paris - Metha ottivat yhteen kiihdytyksessä. Ensin mainittu otti keulapaikan Mika Forssin kannustamana. Mentha ja Kari Venäläinen painuivat taakse.

Valtakunnallisen ajajaliigan johtonimi Forss sai rauhoittaa jatkossa vauhtia ja keskittyi takana olevan pussittamiseen. Mentha pääsi kiriin lopussa, mutta silloin oli jo voiton suhteen myöhäistä.

Uudenmaan upeimman finaali ajetaan 21. joulukuuta Vermossa 2100 metrin matkalla. Perusmatkalta matkaan lähtevät tammat ja 20 metrin takamatkalta oriit ja ruunat. Voittaja palkitaan 10 000 eurolla.

Oriiden ja ruunien osalta karsintaa ei tarvinnut järjestää, vaan tammojen tavoin kahdeksan osallistujaa pääsee suoraan finaaliin.

Lähtönsä etevimmät olivat myös Teemu Okkolinin suojatti Turopella, Harri Koivusen valmentama Be Spontaneous, Emma Väreen ajokki Leon Coger ja Piia Mäkelän valmentama Joyness. Kuusi oikein -tuloksella voitti 3052,70 euroa ja viidellä oikein 42,60.

STT