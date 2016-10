Virkiä tähtää jo kovaa vauhtia ensi kauteen ja sopimuksia tehdään parhaillaan. Tavoitteena on saada jälleen kasaan kova joukkue. Kuva: Jaakko Elenius

Kuusi kertaa peräkkäin naisten Superpesiksen finaaliotteluissa esiintynyt Lapuan Virkiä on julkaissut ensimmäiset sopimuksensa koskien ensi kautta.

Eveliina Toppari ja Saara Tiitu edustavat sinivalkoisia värejä ensi kesänäkin.

23-vuotias Toppari on viisinkertainen Suomen mestari, ja ensi kausi on hänelle jo seitsemäs Virkiän edustusjoukkueessa. 21-vuotias Tiitu valmistautuu kolmanteen kauteensa Virkiän riveissä. Saara on vuoden 2015 Suomen mestari.

Seuran omat kasvatit Emmi Viitala, Elli Kattelus, Niina Keppo ja Emma Kiviniemi pelaavat Lapualla myös ensi kaudella.

Vuoden 2012 paras naispelaaja Viitala sijoittui menneenä kesänä kärkilyöntitilaston viidenneksi sarjan toiseksi parhaalla onnistumisprosentilla. Kauden 2015 vuoden Lukkari Kattelus esitti pudotuspeleissä upeita otteita ja valmistautuu näin jo kolmanteen täyteen kauteensa Superpesiksessä.

Upean tulokaskauden pelannut Keppo löi itsensä läpi etenijäjokerina kirmaten kotipesään 18 kertaa. Kiviniemi puolestaan teki viime kaudella Superpesis-debyyttinsä, kuului B-tyttöjen kantaviin voimiin ja oli Lappajärven nousujoukkueen kulmakiviä. Sokerina pohjalla Kiviniemi pelasi kesällä B-tyttöjen arvo-ottelussa.

Virkiä jatkaa joukkueensa kokoamista ja tiedottaa seuraavan kerran loppuviikosta.