Lönnmark ja Veto solmivat yksivuotisen jatkosopimuksen.

Lönnmark on edustanut koko uransa pääsarjatasolla Vimpelin Vetoa. Lönnmark on saavuttanut urallaan kahdeksan SM-mitalia, joista kaksi on kultaa, viisi hopeaa ja yksi pronssi.

Superpesiksen runkosarjaotteluita Vedon etukenttäpelaajalle on kertynyt 338. Vetelin Urheilijoiden kasvatti on pelannut 13 kautta pääsarjatasolla, ja hänet on valittu kerran Itä-Länsi otteluun.