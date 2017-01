Loppiaisperjantaina perinteisissä yleisötreeneissä kannattajilleen esittäytynyt Vimpelin Veto on tulevalla kaudellakin vaikea pala purtavaksi niin Sotkamon Jymylle kuin muillekin haastajille. Pelinjohtaja Sami-Petteri Kivimäen mukaan syyskuussa räpylään napsahtanut kultamitali on nostanut menetyshalua entisestään.

– Nälkää tosiaan riittää. Joukkue on harjoitellut erittäin motivoituneesti, eikä kellään ole merkkejä liiallisesta hyvänolon tunteesta.

– Laadukkaasta treenistä kertoo sekin, että jokin aika sitten tekemiemme fysiikkatestien tulokset olivat kokonaisuudessaan parempia kuin vuosi sitten, Kivimäki toteaa.

Mestaruuteen päättynyt viime kausi poiki myös keveyttä Vedon treenaamiseen. Se näkyy varsinkin kokeneempien pelaajien otteissa.

– Joillakin pelaajilla oli takana viiden finaalitappion putki. On selvää, että se varmasti kummitteli takaraivossa. Nyt mörkö on kuitenkin poissa, enää ei ole tarvetta todistella pään kestävyyttä tai muita asioita, Kivimäki vakuuttaa.

Laajalla materiaalilla

Vedon harjoitusrinkiin kuuluu talvikaudella kahdeksantoista pelaajaa. Erittäin tärkeää on, että joukkueessa jatkavat kaikki viime kauden päätteeksi "Poikaa" hivelleet sinivalkoiset. Laaja materiaali on todella tarpeen, sillä runkosarjassa pelataan ensi vuonna neljä ottelua viime kautta enemmän.

– Nyt edessä on 32 ottelua. Määrä on todella suuri, on selvää että monet joukkueet joutuvat koville. Tässä asiassa laaja materiaali on erittäin tärkeä asia, voimme antaa tarpeen vaatiessa lepoa sitä tarvitseville, Kivimäki pohtii.

Vedon harjoitusrinkiin on nostettu myös uusia B-ikäisiä junioreita. Kivimäen mukaan kokonaisuudessa korostuu kaksi asiaa.

– Ensi kautta ajatellen suuri päämäärä on juhlia jälleen kultaa, minkä eteen tehdään kaikki mahdollinen. Toinen asia on kasvattaa junioreista tulevia huippupelaajia. Sanoisinkin Vedon tilanteen näyttävän tulevaisuuden suhteen todella hyvältä, viuhkamies painottaa.

Veto pelaa ensimmäiset hallipelinsä 21.1. ja 22.1. Oulussa Lippoa vastaan. Helmikuussa edessä on ottelu Vaasassa. SM-halliturnauksen karsintaottelut Alajärven Ankkureita ja Seinäjoen JymyJusseja vastaan käydään helmikuussa.

"Kultaa tulee jälleen"

Vimpeliläiset Mirja Takala sekä Liisa Lahtela saapuivat Vedon avoimiin yleisötreeneihin parinkymmenen asteen pakkasesta huolimatta. Rouvat vakuuttavat olevansa sydämestään sinivalkoisten kannattajia.

– Ilman muuta olemme, Veto on ykkönen. On myös selvää, että kun pesäpallomiehet esittäytyvät tullaan silloin paikalle, vahvistaa Lahtela.

Takala on täysin samoilla linjoilla. Hän on ystävänsä tavoin säännöllisesti paikalla kesän otteluissa.

– Katsoin Saarikentällä viime kaudella kaikki kotiottelut. Sama on tarkoitus tehdä ensi kaudella, jos vain terveyttä riittää.

Naisilla on myös oman suosikkipelaajat. Lahtelalle ykkönen on Teemu Isoketo.

– Hän on niin mahdottoman nopea juoksemaan, Lahtela hymyilee.

Takalan sympatiat taas menevät Sami Haapakoskelle.

– Hän on todella nopea. Sami on myös erinomainen yleispelaaja, Takala arvioi.

Takalan mukaan ensi kaudelle on myös selvät sävelet.

– Ääntä riittää katsomossa ja kultaa tulee jälleen.

TOMI OLLI