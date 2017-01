Vekolan valttina oli tasaisuus, sillä suomenhevoslähdössä hän taituroi Rojaalin kuudenneksi ja voitti lämpöisten lähdön Pink Floydilla.

Vekola arvostaa suuresti voittamaansa Ravinaisten Liiton SM-titteliä ja nauttii täysin siemauksin siitä, että on nyt paras naiskuski. Isänsä sisarusten kautta hevosiin tutustunut nuori nainen sanoo menettäneensä sydämensä hevosurheilulle, muttei tiedä vielä varmasti, mitä vanhempana tulee tekemään.

– Pääsin viime keväänä ylioppilaaksi, mutta nyt teen päätyökseni raviurheilua. Minulla on muutama vieras hevonen valmennuksessa ja niiden kanssa touhutaan nyt. Opiskelemaan kyllä pääsen, jos niin haluan, mutta tässä kohtaa raviurheilu tuntuu niin mukavalta, että kuinka käy, Vekola sanoi..

Veera Vekola on ajanut lyhyellä urallaan 148 starttia, joissa on tullut peräti 45 totosijaa (15-11-19). Voittorahoja hän on ehtinyt ohjastamaan reilut 25 000 euroa.

– Ajamisen ja valmentamisen suhteen mieltymykseni ovat aika lailla fity-fity. Ravilähdön voittaminen ohjastajana on hienoa, mutta on se hienoa myös tunne tasolla, kun oma valmennettava menestyy.

Tulevaisuudessa Vekola toivoo, että pääsisi joskus kiilaamaan korkeammalle miesohjastajien joukossa voittajatilastoissa. Tuoreella Suomen mestarilla on myös selvä käsitys siitä, kumpien miesten vai naisten kanssa on helpompi ajaa kilpaa.

– Akkojen kanssa on ehdottomasti vaarallisempaa ajaa kilpaa kuin äijien, Vekola nauroi.

Ravinaisten mestaruuskisa oli pohjalaisjuhlaa, sillä Kokkolan Raviladyja edustava Vekola asuu ja valmentaa hevosia Seinäjoella ja toiseksi sijoittunut Lakeuden Ravinaisia edustava Fors muutti viime vuonna Ilmajoelta Riihimäelle.

– Edustin Kokkolaa tässä kisassa, kun en päässyt tähän viime vuoden mestaruusajoon mukaan aiemmin ajetusta karsintakisasta Lakeuden Ravinaisten kahden hengen joukkueeseen, naurahti vuoden 2017 mestaruuskisassa Lakeuden Ravinaisia taas edustava Vekola.

Paavo Eloniemi